كونستيتۋتسيالىق رەفورما بارىنەن بۇرىن ادامعا باعىتتالعان - مارات ءباشىموۆ
قىزىلوردا. KAZINFORM - جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋى قوعامدىق قارىم-قاتىناستاعى، مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىندەگى جانە ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ باعىتىنداعى ساپالى وزگەرىستەردىڭ باستاۋى بولعالى تۇر.
كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيا مۇشەسى، مەملەكەت قايراتكەرى مارات ءباشىموۆ وسىلاي پىكىر ءبىلدىردى.
- جاڭا كونستيتۋتسيا ومىردە جۇزەگە اسىرىلۋى ءتيىس جاڭا پرينتسيپتەر مەن ەرەجەلەردى بەكىتەدى. قازاقستاندىقتار بۇل وزگەرىستەردى كونستيتۋتسيا ءاربىر ادامنىڭ قۇقىعىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىندىكتەن اسىعا كۇتەدى. ول جەكە، تسيفرلىق، الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جانە ەڭبەك قۇقىعىن قورعاۋ تەتىكتەرىن كۇشەيتەدى. اسىرەسە، ادامنىڭ جەكە قاۋىپسىزدىگىنە، ادام ومىرىنە ەركىنەن تىس ارالاسۋدان قورعاۋعا ءجىتى كوڭىل بولىنەدى، - دەدى مارات ءباشىموۆ.
ول باستى زاڭنىڭ كۇشىنە ەنۋىمەن بىرگە ينستيتۋتسيونالدى رەفورمالار جۇمىس ىستەي باستاعانىن اتاپ ءوتتى.
- ەندىگى زاڭ شىعارۋ بيلىگى قۇرىلتايدا. بۇل زاڭداردىڭ تەزىرەك قابىلدانىپ، ساپالى ءارى كاسىبي بولۋىنا باعىتتالعان. كاسىبي پارلامەنت قۇرىلادى، مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسى تۇبەگەيلى وزگەرەدى. قۇرىلتايدىڭ زاڭ شىعارۋداعى ءرولى مەيلىنشە ارتادى، - دەدى ول.
ءباشىموۆتىڭ سوزىنشە، جاڭا كونستيتۋتسيا سونداي-اق اتقارۋشى بيلىكتىڭ قىزمەتىندەگى پارلامەنتتىك باقىلاۋدى كۇشەيتەدى.
- مىنا نارسەگە باسا ءمان بەرۋىمىز كەرەك، كونستيتۋتسيادا العاش رەت دەپۋتاتتاردىڭ ۇشتەن ەكىسى ءمينيستردىڭ جۇمىسىن ءتيىمسىز دەپ باعالاپ، پرەزيدەنتكە ۇسىنىس جولداسا، مەملەكەت باسشىسى ءمينيستردى ورنىنان بوساتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداي الاتىن نورما پايدا بولدى. بۇل ءاربىر مينيستر حالىق الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىكتى تەرەڭ ءتۇسىنىپ، زاڭداردىڭ ورىندالۋى ءۇشىن بارىنشا ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋگە كۇش سالاتىنىن كورسەتەدى، - دەدى مارات ءباشىموۆ.
ول جاڭا كونستيتۋتسيالىق ۇلگى بۇگىنگى زاماننىڭ سىن-تەگەۋرىندەرىنە ساي كەلەتىنىن، بارىنەن بۇرىن ازاماتتاردىڭ ءومىر ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعانىن ايتتى.
- قازىرگى زاماننىڭ قاجەتتىلىگىنە جانە ەسكەرتۋىنە جاۋاپ بەرەتىن كونستيتۋتسيالىق رەفورما جاسالدى. رەفورمانىڭ باستى ماقساتى - ادامداردىڭ ءومىر ساپاسىن ارتتىرۋ، ولاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ جانە ازاماتتاردىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق جاعدايىن جاقسارتۋ، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن مارات ءباشىموۆ ساياسي رەفورمانىڭ باستى مىندەتى - ازاماتتاردىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىعى شىنايى قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ ەكەنىن ايتقان بولاتىن.