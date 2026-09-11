كونستيتۋتسيالىق قۇندىلىقتاردان جاڭا ەتيكاعا دەيىن - ەرلان قارين ىشكى ساياساتتىڭ باستى مىندەتتەرىن اتادى
استانا. KAZINFORM - ۆيتسە-پرەزيدەنت ەرلان قاريننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن يدەولوگيالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا ىشكى ساياسات سالاسىنداعى باسىم مىندەتتەر قارالدى. جيىنعا پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ قۇرىلىمدىق بولىمشەلەرى جانە بەيىندى ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ باسشىلارى قاتىستى، دەپ جازدى اقوردا.
مىندەتتەردىڭ ءبىرىنشى بلوگى كونستيتۋتسيالىق قۇندىلىقتاردى جۇيەلى تۇردە ىلگەرىلەتۋ ماسەلەلەرىنە ارنالدى. ەرلان قارين اتا زاڭدا بەكىتىلگەن قۇندىلىق باعدارلارى پرەزيدەنتتىڭ ەلدى جان-جاقتى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان ستراتەگيالىق رەفورمالارىنىڭ تۇجىرىمدامالىق وزەگىن قۇرايتىنىن اتاپ ءوتتى. سوندىقتان مەملەكەتتىك ساياسات پروگرەسسيۆتى كونستيتۋتسيالىق قاعيداتتاردى قوعامدا ورنىقتىرۋعا باعىتتالۋعا ءتيىس. بۇل، ەڭ الدىمەن، زاڭ جانە ءتارتىپ ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، جالپىۇلتتىق بىرلىكتى، ەتنوسارالىق جانە كونفەسسياارالىق كەلىسىمدى نىعايتۋ، مادەنيەتتى، ءبىلىمدى، عىلىم مەن يننوۆاتسيانى دامىتۋ، قورشاعان ورتاعا قامقورلىق جاساۋ، قوعامدا ەڭبەك كۋلتىن، الەۋمەتتىك وپتيميزمدى، جاۋاپتى ءارى جاسامپاز پاتريوتيزم يدەياسىن ورنىقتىرۋدى قامتيدى.
ەرلان قارين وسى باعىتتاعى مەملەكەتتىك اپپارات جۇمىسىنىڭ مازمۇنىن ايقىندايتىن نەگىزگى قۇجاتتار مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن قابىلدانعان «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ىشكى ساياساتىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارىن، قۇندىلىقتارى مەن باعىتتارىن بەكىتۋ تۋرالى» پرەزيدەنت جارلىعى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىن ىلگەرىلەتۋ جونىندەگى ءىس-شارالار جوسپارى ەكەنىن جەتكىزدى.
مىندەتتەردىڭ ەكىنشى بلوگى جاڭا قوعامدىق ەتيكانى قالىپتاستىرۋ ماسەلەلەرىنە قاتىستى بولدى. ەرلان قارين بۇل يدەولوگيالىق جۇمىستا قوعامدىق ورىندارداعى مىنەز-قۇلىق مادەنيەتىنە دەيىنگى ءومىردىڭ بارلىق سالاسىن قامتيتىن ماڭىزدى باسىمدىق ەكەنىن مالىمدەدى. بوگدە قۇندىلىقتار مەن مىنەز-قۇلىق نورمالارىن تاڭۋعا، قوعامدىق ءومىردى ەسكىلىككە بۇرۋعا، تاريحتى ميفكە اينالدىرۋعا باعىتتالعان ارەكەتتەرگە كەشەندى تۇردە قارسى تۇرۋ جەكە مىندەت رەتىندە بەلگىلەندى.
وسى ورايدا، ەرلان قارين «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىن، «تازا قازاقستان» جوباسىن جانە «ادال ازامات» تاربيە باعدارلاماسىن دايەكتى جۇزەگە اسىرۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى. سونىمەن قاتار پرەزيدەنتتىڭ «تازا قازاقستان» باستاماسىن كەڭ اۋقىمدا ىسكە اسىرۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرىن ازىرلەۋ قاجەتتىگى ايتىلدى. ياعني ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورما قۇرۋ، وڭىرلەردىڭ رەيتينگىن جاساۋ، تازالىقتىڭ ۇلتتىق ستاندارتىن ەنگىزۋ جانە قازاقستاندى كوگالداندىرۋدىڭ ونلاين- كارتاسىن قالىپتاستىرۋ ۇسىنىلدى.
مىندەتتەردىڭ ءۇشىنشى بلوگى ىشكى ساياسات سالاسىنداعى بارلىق ستراتەگيالىق قۇجاتتاردى، اتاپ ايتقاندا، «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن، ءدىن سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتى دامىتۋ تۇجىرىمداماسىن، مەملەكەتتىك جاستار ساياساتى تۇجىرىمداماسىن جانە جاستاردى اسكەري-پاتريوتتىق تاربيەلەۋ تۇجىرىمداماسىن ساپالى ورىنداۋ ماسەلەلەرىنە ارنالدى.
سونىمەن قاتار ۆيتسە-پرەزيدەنت مەملەكەت باسشىسى باستاماشىلىق ەتكەن وزگە دە باعدارلامالىق قۇجاتتاردى، ونىڭ ىشىندە «وقيتىن ۇلت» تۇجىرىمداماسىن جانە ەتنوسارالىق قاتىناستار مەن قوعامدىق كەلىسىمدى دامىتۋدىڭ جاڭا تۇجىرىمداماسىن ۋاقتىلى ازىرلەۋ وزەكتى ەكەنىنە نازار اۋداردى.
جالپى، ەرلان قارين مەملەكەت باسشىسىنىڭ ستراتەگيالىق رەفورمالار باعىتىن جانە ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋ جونىندەگى اۋقىمدى جۇمىستى ساپالى اقپاراتتىق-يدەولوگيالىق تۇرعىدان سۇيەمەلدەۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، بارلىق جالپىۇلتتىق جوبالار مەن باستامالار ەلدى جاپپاي جاڭعىرتۋدىڭ تۇتاس جۇيەسىنە كىرىكتىرىلۋگە ءتيىس.
جيىن سوڭىندا ۆيتسە-پرەزيدەنت مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ىشكى ساياسي جۇمىسىندا باقىلاۋدى، جۇيەلى ءتاسىلدى جانە جالپى ۇيلەستىرۋدى قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىگىن تاعى دا ەسكە سالدى.
- ىشكى ساياسات سالاسىنداعى جۇيەلەۋ جۇمىسىن جالعاستىرۋ قاجەت - ءبىرىڭعاي تالاپتاردى، ناقتى رەگلامەنتتەر مەن راسىمدەردى بەكىتۋ كەرەك. قارقىندى باسەڭدەتۋگە نەمەسە قول جەتكىزگەن ناتيجەلەرمەن توقتاپ قالۋعا بولمايدى، ۇنەمى العا ۇمتىلۋ قاجەت. ءبىزدىڭ ورتاق مىندەتىمىز - ازاماتتاردىڭ سۇرانىسىنا ءتيىمدى جاۋاپ بەرۋ، جاسامپاز كۇن ءتارتىبى مەن جاڭا كونستيتۋتسيالىق قۇندىلىقتاردى ىلگەرىلەتۋ، پرەزيدەنت باستامالارىنىڭ ساپالى ءارى ءتيىمدى ىسكە اسىرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ، - دەپ تۇيىندەدى ەرلان قارين.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا ىشكى ساياسات سالاسىنداعى جۇمىستىڭ نەگىزگى باعىتتارىن پراكتيكالىق تۇرعىدا ىسكە اسىرۋ جونىندە ءتيىستى تاپسىرمالار بەرىلدى.