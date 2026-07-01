كونستيتۋتسيادا العاش رەت تابيعاتقا ۇقىپتى قاراۋ مىندەتى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى رەسمي تۇردە كۇشىنە ەندى. بۇل قۇجات مەملەكەت، قوعام جانە ءاربىر ازاماتتىڭ قورشاعان ورتانى قورعاۋ مەن ساقتاۋداعى جاۋاپكەرشىلىگىن مۇلدە جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى.
بۇل تۋرالى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
- قازاقستان تاريحىندا العاش رەت ءاربىر ازاماتتىڭ تابيعاتقا جانە قورشاعان ورتاعا ۇقىپتى قاراۋ مىندەتى كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە ناقتى بەكىتىلدى. بۇل - ەكولوگيالىق جاۋاپكەرشىلىكتى نىعايتۋعا جانە قوعامدا جاڭا ەكولوگيالىق مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى قادام. كونستيتۋتسيانىڭ پرەامبۋلاسىندا ازاماتتاردىڭ كەلەر ۇرپاق الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگى ايقىندالعان. بۇل تابيعي رەسۋرستاردى ۇتىمدى ءارى ۇقىپتى پايدالانۋدىڭ ماڭىزىمەن تىكەلەي بايلانىستى. سونىمەن قاتار، كونستيتۋتسيانىڭ 37-بابىندا ءاربىر ازاماتتىڭ تابيعاتتى قورعاۋ مىندەتى بەكىتىلگەن، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ حابارلاماسىندا.
ءدال وسى قاعيداتتار بۇگىندە «تازا قازاقستان» جالپىۇلتتىق باستاماسىنىڭ نەگىزىن قۇرايدى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەلۇلى توقايەۆ بىرنەشە مارتە اتاپ وتكەندەي، بۇل جوبا - قورشاعان ورتانىڭ تازالىعىنا، ويدىڭ تازالىعىنا جانە جوعارى ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىككە نەگىزدەلگەن جاڭا قوعامدىق مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
- جوبا ىسكە قوسىلعاننان بەرگى ناتيجەلەر ونىڭ اۋقىمىن ايقىن كورسەتەدى. رەسپۋبليكا بويىنشا 5,2 ميلليون اعاش وتىرعىزىلىپ، 2,2 ميلليون توننا قالدىق جينالدى، سونداي-اق 3,4 ميلليون گەكتار اۋماق تازارتىلدى. ەڭ باستىسى، بۇل باستاما شىن مانىندە بۇكىلحالىقتىق جوباعا اينالدى. سەبەبى جىل سايىن وتكىزىلەتىن ەكولوگيالىق اكسيالارعا 6,5 ميلليوننان استام ادام بەلسەندى قاتىسادى. ەكولوگياعا دەگەن شىنايى جاناشىرلىق ءار ادامنىڭ كۇندەلىكتى قاراپايىم ءىس-ارەكەتىنەن باستالادى. قوقىس قالدىرماۋ، سۋدى ۇنەمدەپ پايدالانۋ، اعاش وتىرعىزۋ، ءوز اۋلاسى مەن قوعامدىق ورىنداردىڭ تازالىعىن ساقتاۋ - وسىنداي قاراپايىم قادامداردىڭ ناتيجەسىندە قالالارىمىز بەن اۋىلدارىمىز تازا، جايلى ءارى كورىكتى بولا تۇسەدى. سەنبىلىكتەرگە بەلسەندى قاتىسۋ دا وسى يگى ءىستىڭ ماڭىزدى بولىگى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
بۇگىن تابيعاتقا جانە قورشاعان ورتاعا ۇقىپتى قاراپ، ءبىز كەلەشەك ۇرپاق ءۇشىن قولايلى ءارى قاۋىپسىز ءومىر ءسۇرۋ ورتاسىن قالىپتاستىرىپ، ەلىمىزدىڭ ورنىقتى دامۋىنا ءوز ۇلەسىمىزدى قوسامىز. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى بارلىق ەل تۇرعىندارىن «تازا قازاقستان» باستاماسىن بەلسەندى قولداۋعا جانە قورشاعان ورتاعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا شاقىرادى. ناعىز ەكولوگيالىق مادەنيەت ءارقاشان ءار ادامنىڭ جەكە ۇلگىسىنەن باستالادى، ال اۋقىمدى قوعامدىق وزگەرىستەر اركىمنىڭ وزىنەن باستاۋ الاتىن شاعىن قادامدارىنان قۇرالادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇگىن جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەندى. جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم ناتيجەسىندە قابىلدانعان تاريحي قۇجات مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن، قوعامنىڭ دامۋ باعىتىن تۇبەگەيلى وزگەرتپەك.