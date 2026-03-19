كوسموسقا اتتاناتىن تۇڭعىش وزبەك عارىشكەرىنە قويىلاتىن تالاپتار جاريالاندى
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستاننىڭ سيفرلىق تەحنولوگيالار مينيسترلىگىندە وزبەك كوسموس اگەنتتىگى جانە زاڭ شىعارۋ پالاتاسى دەپۋتاتتارىنىڭ قاتىسۋىمەن دوڭگەلەك ۇستەل ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
جيىنعا قاتىسۋشىلار سالانىڭ قازىرگى احۋالىن، سونداي-اق العاشقى وزبەك عارىشكەرىن دايىنداۋ جوسپارلارىن تالقىلادى.
اگەنتتىك باسشىسىنىڭ ورىنباسارى مۋحيددين يبراگيموۆ اتاپ وتكەندەي، كوسموسقا اتتاناتىن تۇڭعىش وزبەكستاندىق جالپى ۇلتتىق ىرىكتەۋ ناتيجەسىندە تاڭدالادى.
- ۇمىتكەرلەر دەنساۋلىق جاعدايى، ءبىلىمى مەن دايىندىعى بارلىق تالاپقا ساي بولۋى كەرەك. بۇل رەتتە، حالىقارالىق عارىش ستانسياسىندا جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن ول ورىس جانە اعىلشىن، ال قىتايلىق ستانسيادا بولۋ ءۇشىن قىتاي جانە اعىلشىن تىلدەرىن ءبىلۋى كەرەك، - دەدى ول.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، فيناليستەر شەتەلدە ىرىكتەۋدىڭ ەكىنشى كەزەڭىنەن وتەدى. كەيىن نەگىزگى جانە قوسالقى قۇرام جاساقتالادى. دايىندىق 10-12-اي بويى جۇرگىزىلەدى.
— تاڭدالاتىن ستانسياعا بايلانىستى وقۋ ا ق ش، جاپونيا، گەرمانيادا نەمەسە قىتايدا ءوتۋى مۇمكىن. ارتىنشا ولار كارانتيندە بولادى، كەيىن 10-14 كۇنگە عارىش كەڭىستىگىنە شىعادى، - دەدى م. يبراگيموۆ.
عارىشكەر جەرگە ورالعاننان كەيىن وڭالتۋدان وتەدى.
- ءبىز عىلىم اكادەمياسىمەن بىرلەسىپ، عارىشتا جۇرگىزىلەتىن زەرتتەۋلەردىڭ جوسپارىن ازىرلەيمىز. ول كليماتتىڭ وزگەرۋى جانە وسىمدىك گەنەتيكاسى باعىتتارىن قامتيدى، - دەدى وزبەك كوسموس اگەنتتىگىنىڭ ءبولىم باستىعى حۋمويۋن راحمونوۆ.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن كوسموسقا اتتاناتىن تۇڭعىش وزبەك عارىشكەرى اشىق كونكۋرس ناتيجەسىندە تاڭدالاتىنىن جازىپ ەدىك.
قوسا كەتسەك، بيىل وزبەكستان مەن قىتاي عارىشقا جەردى قاشىقتىقتان زوندتايتىن سپۋتنيك ۇشىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
سونداي-اق، وزبەكستان 2028 -جىلى «Mirzo Ulug’bek» سپۋتنيگىن عارىش كەڭىستىگىنە شىعارادى.