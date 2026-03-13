كورىسۋ كۇنى: 14-ناۋرىز الماتىدا قانداي ءىس-شارا وتەدى؟
استانا. قازاقپارات – 14-ناۋرىز - كورىسۋ كۇنى. كورىسۋ - وكپە-رەنىشتى ارتقا تاستاپ، كىشىلەر ۇلكەندەرگە ىزەت كورسەتەتىن، ءبىر-ءبىرىن كوكتەم كەلگەنىنە وراي قۇتتىقتايتىن ايتۋلى ۋاقىت.
كورىسۋ كۇنى تۋرالى نە بەلگىلى؟
14-ناۋرىزدا ەلىمىزدىڭ باتىس ءوڭىرى ناۋرىز مەيرامىنىڭ باسى - كورىسۋ مەرەكەسىن اتاپ وتەدى. بۇل كۇندى «امال مەرەكەسى» دەپ تە ايتادى. حالىق قىستان امان-ەسەن شىققانىنا، كوكتەمگە اياق باسىپ، تۋىس-تۋعان، كورشى-كولەممەن جۇزدەسكەنىنە قۋانىپ، قول الىسىپ، ءتوس قاعىسادى.
ءبىر-بىرىنە دەگەن ارازدىق، وكپە-رەنىشتى ۇمىتىپ، اماندىق تىلەيدى. كەيىنگى جىلدارى بۇل مەرەكە تەك باتىس وڭىرىندە ەمەس، مەملەكەت دەڭگەيىندە ەرەكشە مارتەبەگە يە بولدى.
قانداي ءىس-شارالار وتەدى؟
الماتىدا كورىسۋ كۇنىنە وراي 14-ناۋرىزدا ساعات 12:00 دە كوكتوبەدە مەرەكەلىك كونسەرت جوسپارلانعان.
كونسەرتكە ايگۇل قوسانوۆا، ءمادينا ءسادۋاقاسوۆا، «الاتاۋ سەرىلەرى» توبى، كەشyou ،Made in KZ، «تۇمار» توبى، «الاتاۋ» ءداستۇرلى ونەر تەاترىنىڭ ارتىستەرى، «سالتانات» مەملەكەتتىك ءبي ءانسامبلى ونەرپازدارى قاتىسادى.
ايتا كەتەيىك، 14-ناۋرىز ساعات 10:00-15:00 ارالىعىندا كوكتوبەگە اپاراتىن اسپالى جول (دوستىق داڭعىلى، 104ب) تەگىن قىزمەت كورسەتەدى.