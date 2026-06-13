كورەيانىڭ قازاقستانداعى جاڭا ەلشىسى سەنىم گراموتالارىنىڭ كوشىرمەلەرىن تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الىبەك باقايەۆ جاڭادان تاعايىندالعان كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى چجون كيحوننان سەنىم گراموتالارىنىڭ كوشىرمەلەرىن قابىلدادى، دەپ حابارلايدى س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
- كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ اعىمداعى جاعدايى مەن ونى ودان ءارى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلاپ، بيىلعا جوسپارلانعان بيىك جانە جوعارى دەڭگەيدەگى ءوزارا ساپارلار مەن ءىس-شارالاردىڭ كەستەسىنە ەرەكشە نازار اۋداردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەكىجاقتى ساۋدا اينالىمىنىڭ جانە كورەيانىڭ قازاقستانعا تىكەلەي ينۆەستيتسيالارىنىڭ ەلەۋلى كولەمىن ەسكەرە وتىرىپ، تاراپتار ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋ قاجەتتىلىگىنە ەرەكشە ءمان بەردى.
سونىمەن قاتار ديپلوماتتار كوپجاقتى فورماتتارداعى، ەڭ الدىمەن ب ۇ ۇ جانە باسقا دا حالىقارالىق الاڭدار شەڭبەرىندەگى تىعىز ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرۋعا دايىن ەكەندىكتەرىن ءبىلدىردى.
كەزدەسۋ سوڭىندا كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى جىلى قابىلداۋ ءۇشىن العىسىن ءبىلدىرىپ، ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋ ماقساتىندا بار كۇش-جىگەرىن سالۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
بۇعان دەيىن قازاقستان مەن كورەيا جاڭا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا كەلىسكەنىن جازعان ەدىك.