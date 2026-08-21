كورەياعا جۇمىسقا بارعىڭىز كەلە مە؟ قازاقستاندىقتارعا قويىلاتىن تالاپتار ايتىلدى
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى Employment Permit System (EPS) جۇيەسى ارقىلى قازاقستان ازاماتتارىن كورەيا رەسپۋبليكاسىندا جۇمىسقا ورنالاستىرۋ ءۇشىن ىرىكتەۋ ءتارتىبىن ءتۇسىندىردى.
كورەياعا جۇمىسقا كىمدەر بارا الادى جانە ىرىكتەۋ قالاي وتەدى؟
پراكتيكالىق ىرىكتەۋ الماتى قالاسىندا EPS ورتالىعى اشىلعاننان كەيىن باستالادى. وسى ورتالىقتا كانديداتتاردىڭ كورەي ءتىلىن قانشالىقتى بىلەتىنى EPS- TOPIK تەستى ارقىلى انىقتالادى. سونىمەن قاتار ولاردىڭ كاسىبي ءبىلىمى مەن داعدىلارى باعالانادى. كورەيا رەسپۋبليكاسىنا اتتانار الدىندا جۇمىسشىلار ءۇشىن مىندەتتى دايىندىق تا ۇيىمداستىرىلادى. ىرىكتەۋ بارىسىندا ازاماتتىڭ ءبىلىمى، ەڭبەك ءوتىلى جانە بار كاسىبي سەرتيفيكاتتارى ەسكەرىلەدى.
كورەياعا جۇمىسقا بارۋعا 18 دەن 39 جاسقا دەيىنگى جاستار قاتىسا الادى. بۇل رەتتە ازاماتتىڭ سوتتالماعان بولۋى، كورەيا رەسپۋبليكاسىنان بۇرىن كۇشتەپ شىعارىلماعانى جانە ەلگە كىرۋگە تىيىم سالىنباعانى ەسكەرىلەدى. سونداي-اق قازاقستاننان شەتەلگە شىعۋىنا ەشقانداي شەكتەۋ بولماۋى قاجەت. كانديداتتار بەلگىلەنگەن تالاپتارعا ساي بالدىق جۇيە ارقىلى باعالانادى.
ىرىكتەۋدەن وتكەن سوڭ كورەياعا جۇمىسقا ورنالاسۋ قالاي جۇرەدى؟
قاجەتتى تالاپتارعا ساي كەلىپ، بارلىق كەزەڭنەن ءساتتى وتكەن ازاماتتار رەسمي جۇمىس ىزدەۋشىلەر تىزىمىنە ەنگىزىلەدى. بۇل ءۇشىن جارامدى ءتولقۇجاتتىڭ بولۋى جانە مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋى مىندەتتى.
جەكە ماعلۇماتتا ءبىلىمى، كاسىبي تاجىريبەسى، سەرتيفيكاتتارى، تەستىلەۋ ناتيجەلەرى جانە قانداي جۇمىسقا ورنالاسقىسى كەلەتىنى تۋرالى مالىمەتتەر كورسەتىلەدى. وسى اقپاراتتىڭ نەگىزىندە كورەيلىك جۇمىس بەرۋشىلەر بەلگىلەنگەن ىرىكتەۋ كەزەڭدەرىنەن وتكەن ازاماتتاردىڭ اراسىنان وزدەرىنە قاجەتتى قىزمەتكەردى تاڭداي الادى.
- بۇل رەتتە ماڭىزدى نارسەگە نازار اۋدارۋ قاجەت: ەمتيحاننان ءوتۋ جانە رەسمي كانديداتتار تىزىمىنە ەنگىزىلۋ ازاماتتىڭ كورەيادا اۆتوماتتى تۇردە جۇمىسقا ورنالاساتىنىن بىلدىرمەيدى. كانديداتتاردى تۇپكىلىكتى تاڭداۋ قۇقىعى كورەيلىك جۇمىس بەرۋشىگە تيەسىلى، ياعني جۇمىس بەرۋشى تىركەلگەن كانديداتتاردىڭ اراسىنان وزىنە قاجەتتى قىزمەتكەردى ءوزى تاڭدايدى،-دەپ ءتۇسىندىردى مينيسترلىك.
EPS جۇيەسى بويىنشا كورەيا رەسپۋبليكاسىنا جۇمىسقا قابىلداناتىن قازاقستان ازاماتتارىنىڭ سانى جىل سايىن كورەيا تاراپى ايقىندايتىن كۆوتاعا سايكەس بەلگىلەنەدى.
جۇمىس بەرۋشى كانديداتتى تاڭداعان سوڭ ەڭبەك شارتىن ۇسىنادى. قول قويۋعا دەيىن قىزمەتكەرگە قانداي جۇمىستى اتقاراتىنى، جۇمىس ۋاقىتى، ەڭبەك جاعدايلارى جانە باسقا دا ماڭىزدى تالاپتار تۇسىندىرىلەدى. ەكى تاراپ قول قويعاننان كەيىن ەڭبەك شارتىنىڭ ءتۇپنۇسقاسى قىزمەتكەرگە بەرىلەدى.
كورەياعا جۇمىسقا باراتىن ازامات ءۇشىن الدىن الا دايىندىق كەزەڭى قاراستىرىلعان. ول الماتى قالاسىنداعى EPS ورتالىعىندا وتكىزىلەدى. دايىندىق اياقتالىپ، جۇمىس ۆيزاسى راسىمدەلگەننەن كەيىن ازامات كورەياداعى جۇمىس ورنىنا اتتانادى.
EPS ارقىلى جۇمىس ىستەۋ مەرزىمى قانشا جانە الاياقتاردان قالاي ساقتانۋ كەرەك؟
EPS جۇيەسى بويىنشا جۇمىس ىستەۋ مەرزىمى ءۇش جىلعا دەيىن بولۋى مۇمكىن. زاڭنامادا كوزدەلگەن جاعدايلاردا بۇل مەرزىمدى تاعى ءبىر جىل ون ايعا دەيىن ۇزارتۋعا بولادى. بەلگىلەنگەن جۇمىس مەرزىمىن تولىق اياقتاپ، قازاقستانعا ءوز ەركىمەن قايتىپ كەلگەن جۇمىسشىلارعا كورەيا رەسپۋبليكاسىنا كەيىن قايتا بارۋ ءۇشىن نەعۇرلىم قولايلى جاعدايلار قاراستىرىلعان.
ەڭبەك مينيسترلىگى كورەيادا جۇمىس ىستەۋدى جوسپارلاپ وتىرعان ازاماتتارعا تەك مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ۋاكىلەتتى ۇيىمداردىڭ رەسمي اقپاراتىن پايدالانۋدى ەسكەرتەدى.
- ازاماتتار «جۇمىسقا مىندەتتى تۇردە ورنالاستىرامىز»، «ىرىكتەۋدەن جەدەل وتكىزەمىز» نەمەسە «بەلگىلەنگەن تارتىپتەن تىس كانديداتتار تىزىمىنە ەنگىزەمىز» دەپ ۋادە بەرەتىن جەكە دەلدالدارعا قۇجاتتارىن نەمەسە اقشاسىن بەرمەۋى قاجەت. بىردە-ءبىر جەكە دەلدال ازاماتقا كورەيادا جۇمىسقا ورنالاسۋعا كەپىلدىك بەرە المايدى. سەبەبى كانديداتتاردى تۇپكىلىكتى تاڭداۋدى كورەيلىك جۇمىس بەرۋشى جۇزەگە اسىرادى،- دەلىنگەن حابارلامادا.
تىركەۋدىڭ ناقتى قاشان باستالاتىنى، قۇجاتتاردى تاپسىرۋ ءتارتىبى، EPS- TOPIK تەستىن وتكىزۋ مەرزىمى مەن ءتارتىبى، سونداي-اق ىرىكتەۋدىڭ باسقا دا كەزەڭدەرى تۋرالى اقپارات ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ رەسمي رەسۋرستارىندا قوسىمشا جاريالانادى.
وسىعان دەيىن قازاقستان ازاماتتارى 2028-جىلدان باستاپ وڭتۇستىك كورەيادا رەسمي جۇمىس ىستەي الاتىنىن جازعانبىز.