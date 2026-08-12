كورەيا پرەزيدەنتى توقايەۆقا العىس ايتتى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى لي چجە مەن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆقا جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنە قىلمىستىق توپ مۇشەلەرىن ۇستاۋ جانە ولاردى وتانىنا جەدەل قايتارۋ ىسىندەگى ىنتىماقتاستىق ءۇشىن العىس ءبىلدىردى.
بۇل تۋرالى وڭتۇستىك كورەيا باسشىسى X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى جازباسىندا جازدى.
- كامبودجا مەن ۆەتنام ارقىلى قازاقستانعا جاسىرىن كىرىپ، ءبىزدىڭ ازاماتتارىمىزعا قارسى تەلەفون الاياقتىعىن جاساعان كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ مۇشەلەرى جەرگىلىكتى جەردە ۇستالعاننان كەيىن 2 اپتا وتكەن سوڭ تولىقتاي ەلگە قايتارىلىپ، قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى ول.
ول كورەيا رەسپۋبليكاسى ازاماتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن بەيبىت ومىرىنە قاتەر توندىرەتىن قىلمىسقا قارسى ەشقانداي ەرەكشەلىك جاسالمايتىنىن ايتتى.
- ۇستاۋ شاراسىنان باستاپ ەلگە جەتكىزۋگە دەيىنگى جۇمىستىڭ جەدەل اتقارىلۋى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ مىرزانىڭ جانە ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ بەلسەندى قولداۋى مەن ىنتىماقتاستىعىنىڭ ارقاسىندا مۇمكىن بولدى. پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ مىرزاعا جانە ءتيىستى تاراپتارعا شىن جۇرەكتەن العىسىمىزدى بىلدىرەمىز. كەلەسى ايدا وتەتىن «كورەيا رەسپۋبليكاسى - ورتالىق ازيا» سامميتىندە تىكەلەي جۇزدەسىپ، العىسىمىزدى جەكە جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بولادى دەپ سەنەمىز. كورەيا رەسپۋبليكاسى ازاماتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن بەيبىت ومىرىنە قاتەر توندىرەتىن قىلمىستارعا قارسى ەشقانداي ەرەكشەلىك جاسالمايدى. قاي جەردە جاسىرىنسا دا، ولاردى سوڭىنا دەيىن ىزدەپ تاۋىپ، مىندەتتى تۇردە زاڭ الدىندا جاۋاپقا تارتامىز، - دەپ جازدى لي چجە مەن.