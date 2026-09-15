KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    كورەيا پرەزيدەنتى رەزيدەنسياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆتى قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى

    استانا. KAZINFORM - سەۋلگە مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعان قازاقستان پرەزيدەنتىن كورەيا رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ رەزيدەنتسياسىندا سالتاناتتى تۇردە قارسى الدى.

    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن لي چجە مەڭ ءبىر-بىرىنە دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.

    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда

    قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى راپورت بەرىپ، ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇراندارى شىرقالدى.

    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعان ەدى.

    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда
    Корея Президенті резиденциясында Қасым-Жомарт Тоқаевты қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда
    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда
    Корея Президенті резиденциясында Қасым-Жомарт Тоқаевты қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда
    Корея Президенті резиденциясында Қасым-Жомарт Тоқаевты қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда
    Корея Президенті резиденциясында Қасым-Жомарт Тоқаевты қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда
    Корея Президенті резиденциясында Қасым-Жомарт Тоқаевты қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда
    Касым-Жомарта Токаева официально встретили в резиденции Президента Республики Корея
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарта Токаева официально встретили в резиденции Президента Республики Корея
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарта Токаева официально встретили в резиденции Президента Республики Корея
    Фото: Акорда

     

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور