كورەيا پرەزيدەنتى رەزيدەنسياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆتى قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - سەۋلگە مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعان قازاقستان پرەزيدەنتىن كورەيا رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ رەزيدەنتسياسىندا سالتاناتتى تۇردە قارسى الدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن لي چجە مەڭ ءبىر-بىرىنە دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى راپورت بەرىپ، ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇراندارى شىرقالدى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعان ەدى.