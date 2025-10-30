كورنەكتى جازۋشى ماقسات ءتاج-مۇرات ومىردەن ءوتتى
استانا. KAZINFORM - كورنەكتى جازۋشى، ەسسەيست، ادەبيەتتانۋشى-عالىم، فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇشەسى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى ماقسات ءتاج-مۇراتتىڭ دۇنيەدەن ءوتتى. قايعىلى حاباردى قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ باسقارماسى جەتكىزدى.
ماقسات انەس ۇلى ءتاج-مۇرات 1959 -جىلى قاراشادا اتىراۋ وبلىسىنا قاراستى قوسشاعىل پوسەلكەسىندە دۇنيەگە كەلگەن.
1978-1983 ج. ارالىعىندا قازمۋ- ءدىڭ جۋرناليستيكا فاكۋلتەتىندە وقىعان.
1983-1990 -جىلدار ارالىعىندا «ءبىلىم جانە ەڭبەك» جۋرنالىندا ادەبي قىزمەتكەر، «سوتسياليستىك قازاقستان» گازەتىندە ءتىلشى، «گوريزونت» - «وركەن» گازەتىندە رەداكتوردىڭ ورىنباسارى، «جالىن» جۋرنالىنىڭ جاۋاپتى سەكرەتارى، قازاقستان ل ك ج و و ك جاستار بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى سەكتورىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ ىستەدى.
1990-1999 -جىلدارى قازمۋ- ءدىڭ فيلولوگيا فاكۋلتەتىندە اسپيرانت، اعا وقىتۋشى، دوتسەنت بولدى. 1994 ج. «عۇمار قاراشتىڭ اقىندىعى» تاقىرىبىندا ديسسەرتاتسيا قورعاپ، فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى عىلىمي دارەجەسىن الدى.
2006-2007 ج. «قازاق ادەبيەتى» گازەتى باس رەداكتورىنىڭ ورىنباسارى، 2007-2009 ج. «انا ءتىلى» گازەتىنىڭ باس رەداكتورى. 2009 -جىلى استانا قالاسىنا اۋىسىپ، 2013 -جىلعا دەيىن «استانا» جۋرنالىنىڭ باس رەداكتورى بولىپ ىستەدى.
ماقسات ءتاج-مۇرات «شاڭگەرەي: جاسامپازدىق ءومىرى»، «باتىس الاش- وردا: بيوبيبليوگرافيالىق سوزدىك تاجىريبەسى»، «عۇمار قاراش: ءومىرى مەن شىعارماشىلىعى»، «كابيسا جىل: زەرتتەۋ، ەسسە، ادەبي تولعامدار»، «قاھارماندىق اناتومياسى. مانشۇكتىڭ ءمالىمسىز مايدانى»، «ديماش. كوگدا جاجدۋت كريكا» كىتاپتارىنىڭ جانە مەرزىمدى باسىلىمدار بەتىندە جاريالانعان جۇزگە تارتا ماقالانىڭ اۆتورى.