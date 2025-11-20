18:42, 20 - قاراشا 2025 | GMT +5
كورشى ەلدەردەگى بەنزين باعاسى قانداي؟
استانا. قازاقپارات - ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا قىركۇيەكتەگى بەنزين باعاسىن جاريالادى. وعان سايكەس ەڭ قولجەتىمدى وتىن قازاقستاندا ساتىلادى ەكەن. بىزدەگى باعا شامامەن 228 تەڭگە.
ال رەسەيدە ءبىر ليتر بەنزيندى 416 تەڭگەگە الۋعا بولادى. قىرعىزستانداعى وتىن قۇنى 443 تەڭگە شاماسىندا. بەلارۋس 454 تەڭگەدەن ساتىلسا، ارمەنيادا 746 تەڭگەگە بارادى ەكەن.
ەلىمىزدە جانار-جاعارماي باعاسىن كوتەرۋگە موراتوري ەنگىزىلگەنى بەلگىلى. كورشىلەس ەلدەرمەن سالىستىرعاندا وتاندىق مۇناي ونىمدەرى الدەقايدا ارزان. سول سەبەپتى شەتكە زاڭسىز تاسىمالعا جول بەرمەس ءۇشىن ۇكىمەت باسشىسى كەشە قۇزىرلى ورگانداردىڭ بارىنە باقىلاۋدى كۇشەيتۋدى جۇكتەگەن ەدى.