كورشى اۋىلدىڭ 165 قويىن ساتىپ جىبەرگەن مالشى ۇستالدى
استانا. قازاقپارات - ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ جاڭاارقا اۋدانىندا مال باعۋعا جالدانعان ەر ادامنىڭ كورشى قىستاقتاعى 165 باس قويدى زاڭسىز يەمدەنىپ، باسقا وڭىرگە ساتىپ جىبەرمەك بولعانى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى 24KZ.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، كۇدىكتى كورشى قىستاقتاعى قويلاردى ءوز قوراسىنا ايداپ اكەلىپ، ءوزىن ولاردىڭ زاڭدى يەسى رەتىندە كورسەتكەن. كەيىن ول ەشتەڭەدەن كۇدىكتەنبەگەن ساتىپ الۋشىلارمەن كەلىسىپ، 165 قويدى جۇك كولىگىنە تيەپ، باسقا وڭىرگە جونەلتكەن. مال يەسى وتارىنداعى قويلاردىڭ تۇگەل ەمەستىگىن بايقاپ، پوليتسياعا حابارلاسقان.
جاڭاارقا اۋداندىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جەدەل- ىزدەستىرۋ شارالارىن جۇرگىزىپ، مالدىڭ جامبىل وبلىسىنا جونەلتىلگەنىن انىقتاعان. ۇلىتاۋ وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جەدەل ارەكەت ەتىپ، تارازداعى مال بازارىنان قويلاردى ساتىپ العان ازاماتتاردى انىقتادى. ناتيجەسىندە 165 قويدىڭ بارلىعى تاركىلەنىپ، زاڭدى يەسىنە قايتارىلدى. قازىر اتالعان فاكتى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.
پوليتسيا ازاماتتارعا مال ساتىپ الار كەزدە ونىڭ زاڭدى تيەسىلىگىن راستايتىن قۇجاتتاردى، ۆەتەريناريالىق انىقتامالاردى جانە باسقا دا قاجەتتى قۇجاتتاردى مۇقيات تەكسەرۋگە كەڭەس بەرەدى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ ايتۋىنشا، زاڭدى تۇردە راسىمدەلمەگەن مالدى ساتىپ الۋ مۇلىكتىك شىعىنعا عانا ەمەس، قۇقىقتىق جاۋاپكەرشىلىككە دە اكەلۋى مۇمكىن.