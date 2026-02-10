ەكونوميكالىق ساياساتتى قايتا جاڭعىرتۋدا اۋقىمدى جۇمىس كۇتىپ تۇر - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا تۇراقتى ءوسىم مودەلى كەرەك. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- اتالعان ماقساتقا جەتۋ ءۇشىن بىزگە بۇعان دەيىنگى ءوسىمدى قاناعات تۇتپايتىن، قازىرگى سىن- قاتەرلەرگە جەدەل جاۋاپ بەرەتىن، باسىمدىقتار ەگجەي-تەگجەيلى ويلاستىرىلعان ەكونوميكالىق ساياسات قاجەت. باسقاشا ايتقاندا، بىزگە تۇراقتى ءوسىم مودەلى كەرەك. وعان سايكەس، مەملەكەت نارىقتىق ەكونوميكانىڭ ستراتەگيالىق دامۋ ۆەكتورىن ناقتى انىقتاپ، قولدا بار قارجى رەسۋرستارىن ەكونوميكالىق ءوسىم اكەلەتىن باستى سالالارعا باعىتتاۋى قاجەت. مۇنداي ءتاسىل ۇلتتىق تابىستى ازاماتتارىمىزعا اناعۇرلىم ءتيىمدى ءارى ءادىل بولۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. اشىعىن ايتقاندا، مەن بۇل جايىندا كۇندە ويلانامىن، ماماندارمەن كەڭەسەمىن، ارنايى ەكونوميكالىق ساراپتامالاردى وقيمىن. ەكونوميكالىق جانە قارجىلىق ساياساتتى قايتا جاڭعىرتۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىس كۇتىپ تۇر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ۇكىمەتتىڭ تاياۋ اراداعى مىندەتى - ونىمدىلىكتى ارتتىرۋ، تەحنولوگيالىق جاڭارۋ جانە ادامي كاپيتالدى دامىتۋ ەسەبىنەن ءوسىمدى قامتاماسىز ەتۋ، تابىستى ەل يگىلىگىنە جۇمساۋ.
- مۇنداي مودەلدى تەك ينۆەستيتسيا ساياساتىن جانداندىرۋ، بيزنەستىڭ مۇددەسىن تۇراقتى قورعاۋ ارقىلى قۇرۋعا بولادى. ياعني بۇل ساياساتتىڭ تۇپكى ناتيجەسى حالىق تابىسىن ارتتىرۋ، ەكونوميكالىق دەربەستىكتى نىعايتۋ بولۋعا ءتيىس، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.