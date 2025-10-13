ق ز
    13 - قازان 2025

    ەكونوميكالىق عىلىمدار بويىنشا نوبەل سىيلىعى يننوۆاتسيالىق ەكونوميكالىق ءوسۋ جولىن تۇسىندىرگەن عالىمدارعا بەرىلدى

    استانا. KAZINFORM - ەكونوميكا عىلىمدارى بويىنشا 2025 -جىلعى نوبەل سىيلىعى يننوۆاتسيا مەن تەحنولوگيالىق پروگرەستىڭ قوعامنىڭ بايۋىنا قالاي كومەكتەسەتىنىن تۇسىندىرگەن عالىمدارعا بەرىلدى، دەپ حابارلايدى ВВС.

    Премию по экономике памяти Нобеля вручат за объяснение инновационного экономического роста
    Фото: x.com/@NobelPrize

    جۇلدەنىڭ جارتىسى ا ق ش- تاعى سولتۇستىك-باتىس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قىزمەتكەرى دجوەل موكيرگە بۇيىردى. قالعان جارتىسىن فرانس كوللەدجىنىڭ قىزمەتكەرى فيليپپ اگيون مەن لوندون ەكونوميكا مەكتەبىنىڭ قىزمەتكەرى پيتەر حوۋيتت ءبولىستى. ولار يننوۆاتسيانىڭ ودان ءارى ىلگەرىلەۋگە قالاي سەرپىن بەرەتىنىن ءتۇسىندىردى.

    - سوڭعى ەكى عاسىردا الەم تاريحتا العاش رەت تۇراقتى ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ كۋاسى بولدى. بۇل قانشاما ادامعا كەدەيلىكتەن قۇتىلۋعا مۇمكىندىك بەردى جانە ءبىزدىڭ وركەندەۋىمىزدىڭ نەگىزىن قالادى، - دەپ ءتۇسىندىردى شۆەتسيا عىلىم اكادەمياسى بيىلعى سىيلىقتى.

    وتكەن جىلى بۇل سىيلىق عالىمدار دارون اسەموگلۋ، دجەيمس روبينسون جانە سايمون دجونسونعا بەرىلدى.

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، نوبەل اپتالىعى 6 -قازاندا باستالدى. سول كۇنى يممۋنيتەت جۇيەسىن زەرتتەگەن عالىمدارعا فيزيولوگيا جانە مەديتسينا بويىنشا نوبەل سىيلىعى بەرىلدى.

    7 -قازاندا امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ عالىمدارىنا فيزيكا بويىنشا نوبەل سىيلىعى بەرىلدى.

    9- قازاندا ادەبيەت بويىنشا نوبەل سىيلىعى ۆەنگر جازۋشىسى لاسلو كراسناحوركايعا بەرىلدى.

    10- قازاندا بەيبىتشىلىك سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى ۆەنەسۋەلا ساياساتكەرى ماريا كورينا ماچادوعا «ۆەنەسۋەلا حالقىنىڭ دەموكراتيالىق قۇقىقتارىن ىلگەرىلەتۋ جولىنداعى تىنىمسىز قىزمەتى جانە ديكتاتۋرادان دەموكراتياعا ءادىل ءارى بەيبىت جولمەن ءوتۋ جولىنداعى كۇرەسى ءۇشىن» بەرىلدى.

