ەكونوميكالىق عىلىمدار بويىنشا نوبەل سىيلىعى يننوۆاتسيالىق ەكونوميكالىق ءوسۋ جولىن تۇسىندىرگەن عالىمدارعا بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - ەكونوميكا عىلىمدارى بويىنشا 2025 -جىلعى نوبەل سىيلىعى يننوۆاتسيا مەن تەحنولوگيالىق پروگرەستىڭ قوعامنىڭ بايۋىنا قالاي كومەكتەسەتىنىن تۇسىندىرگەن عالىمدارعا بەرىلدى، دەپ حابارلايدى ВВС.
جۇلدەنىڭ جارتىسى ا ق ش- تاعى سولتۇستىك-باتىس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قىزمەتكەرى دجوەل موكيرگە بۇيىردى. قالعان جارتىسىن فرانس كوللەدجىنىڭ قىزمەتكەرى فيليپپ اگيون مەن لوندون ەكونوميكا مەكتەبىنىڭ قىزمەتكەرى پيتەر حوۋيتت ءبولىستى. ولار يننوۆاتسيانىڭ ودان ءارى ىلگەرىلەۋگە قالاي سەرپىن بەرەتىنىن ءتۇسىندىردى.
- سوڭعى ەكى عاسىردا الەم تاريحتا العاش رەت تۇراقتى ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ كۋاسى بولدى. بۇل قانشاما ادامعا كەدەيلىكتەن قۇتىلۋعا مۇمكىندىك بەردى جانە ءبىزدىڭ وركەندەۋىمىزدىڭ نەگىزىن قالادى، - دەپ ءتۇسىندىردى شۆەتسيا عىلىم اكادەمياسى بيىلعى سىيلىقتى.
وتكەن جىلى بۇل سىيلىق عالىمدار دارون اسەموگلۋ، دجەيمس روبينسون جانە سايمون دجونسونعا بەرىلدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، نوبەل اپتالىعى 6 -قازاندا باستالدى. سول كۇنى يممۋنيتەت جۇيەسىن زەرتتەگەن عالىمدارعا فيزيولوگيا جانە مەديتسينا بويىنشا نوبەل سىيلىعى بەرىلدى.
7 -قازاندا امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ عالىمدارىنا فيزيكا بويىنشا نوبەل سىيلىعى بەرىلدى.
9- قازاندا ادەبيەت بويىنشا نوبەل سىيلىعى ۆەنگر جازۋشىسى لاسلو كراسناحوركايعا بەرىلدى.
10- قازاندا بەيبىتشىلىك سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى ۆەنەسۋەلا ساياساتكەرى ماريا كورينا ماچادوعا «ۆەنەسۋەلا حالقىنىڭ دەموكراتيالىق قۇقىقتارىن ىلگەرىلەتۋ جولىنداعى تىنىمسىز قىزمەتى جانە ديكتاتۋرادان دەموكراتياعا ءادىل ءارى بەيبىت جولمەن ءوتۋ جولىنداعى كۇرەسى ءۇشىن» بەرىلدى.