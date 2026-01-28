كونستيتۋتسيانىڭ پرەامبۋلاسى تولىقتاي باسقا رەداكسيادا ۇسىنىلادى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيانىڭ پرەامبۋلاسى تولىقتاي باسقا رەداكسيادا ۇسىنىلادى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ 4-وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرماحانوۆ ايتتى.
- كونستيتۋتسيا بولىمدەرىنىڭ اتاۋلارىن وزگەرتۋ نەمەسە باپتاردىڭ مازمۇنىن ناقتىلاۋ جاي رەداكسيالىق تۇزەتۋ ەمەس. بۇل تۇجىرىمدامالىق ۇستانىمداردى وزگەرتەتىن قۇقىقتىق ناقتىلىقتى كۇشەيتەتىن جانە نەگىزگى زاڭنىڭ ساپاسىن ارتتىراتىن ماڭىزدى ءارى تەرەڭ ويلاستىرعان قادام. ناتيجەسىندە، وزگەرمەلى ومىردە تۇرلەنىپ جاتقان قوعامدىق قاتىناستارعا ساي كەلەتىن قۇقىقتىق نورمالار بەلگىلەنبەك، - دەدى باقىت نۇرماحانوۆ.
ونىڭ ايتىنشا، كونستيتۋتسيانىڭ پرەامبۋلاسى جاڭا جالپىۇلتتىق قۇندىلىقتار مەن قازىرگى زامانعى سىن-قاتەرلەردى ەسكەرە وتىرىپ، تولىقتاي باسقا رەداكسيادا ۇسىنىلادى.
- وندا نەگىزگى زاڭدى قابىلداۋدىڭ ىرگەلى ماقساتتارى، قاعيداتتارى، قۇندىلىقتارى مەن ۋاجدەر ايقىندالعان. مەملەكەتتىڭ ميسسياسى، ونىڭ تاريحي ساباقتاستىعى مەن قوعامدىق باعداردى ايقىندايتىن مادەني ەرەكشەلىكتەرى كورسەتىلگەن. بۇل ەرەجەلەر جيى قايتا قاراۋعا جاتپايدى جانە ۇزاقمەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا وزەكتىلىگىن ساقتايدى. اتالعان بازالىق قاعيداتتار قوعام مەن مەملەكەتتىڭ دامۋ ۆەكتورىن ايقىنداپ، كونستيتۋتسيانىڭ بارلىق نورماسىن تۇسىندىرۋگە شەشۋشى ىقپال ەتەدى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن كونستيتۋتسيا ءماتىنىنىڭ 84 پايىزى تۇزەتىلگەنىن جازعان ەدىك.