كونستيتۋتسيانىڭ ادامي كاپيتال تۋرالى بابىن تولىقتىرۋ ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى سنەجاننا يماشەۆا قازىرگى كونستيتۋتسيانىڭ ادامي كاپيتال جونىندەگى 1-بابىن تولىقتىرۋدى، ءاربىر ازاماتتىڭ الەۋەتىن اشۋعا جاعداي جاساۋدى ۇسىندى.
− 1-باپتى جاڭا تارماقپەن تولىقتىرىپ، وندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادامي كاپيتالدى، ءبىلىم بەرۋدى، عىلىمدى، يننوۆاتسيالاردى جانە مادەنيەتتى مەملەكەت قىزمەتىنىڭ ستراتەگيالىق نەگىزى دەپ تانيدى» دەپ بەكىتۋ ۇسىنىلادى. بۇل تۇزەتۋ كونستيتۋتسياعا ايقىن ستراتەگيالىق باعدار بەرەدى، ياعني مەملەكەت ءوزىنىڭ ورنىقتى دامۋى تەك ەكونوميكالىق رەسۋرستارعا عانا ەمەس، ەڭ الدىمەن ادامعا، ونىڭ بىلىمىنە، داعدىلارىنا جانە مۇمكىندىكتەرىنە سۇيەنەتىنىن كورسەتەدى، − دەدى س. يماشەۆا ەلوردادا ءوتىپ جاتقان كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا وتىرىسىندا.
بۇل سونداي-اق بيۋدجەتتىك ساياساتتى قالىپتاستىرۋدا، مەملەكەتتىك باعدارلامالار مەن رەفورمالاردى ازىرلەۋ كەزىندە مەملەكەت ءبىلىم ساپاسىن نىعايتۋ، عىلىم مەن تەحنولوگيالاردى قولداۋ، مادەني ورتانى دامىتۋ جانە ءاربىر ازاماتتىڭ الەۋەتىن اشۋعا جاعداي جاساۋ قاجەتتىلىگىن باسشىلىققا الۋى كەرەگىن بىلدىرەدى.
وعان قوسا، 1-باپتاعى «ءوزىن ورنىقتىرادى» دەگەن تۇجىرىمدى الىپ تاستاۋدى ۇسىندى. ايتۋىنشا، بۇل جاي عانا رەداكسيالىق تۇزەتۋ ەمەس، ونىڭ مازمۇندىق سيپاتى بار.
− كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىستىڭ نەگىزدەرىن ايقىنداۋدا «ءوزىن ورنىقتىرادى» دەگەن تىركەستىڭ قولدانىلۋى نورماعا دەكلاراتيۆتىك رەڭك بەرىپ، ونى ەكىۇشتى تۇسىندىرۋگە جول اشادى. سونىڭ ىشىندە، بۇل مەملەكەتتىڭ بەلگىلەنگەن قۇقىقتىق مارتەبەسىن ەمەس، بەلگىلى ءبىر پروتسەستى نەمەسە نيەتتى بىلدىرەتىندەي قابىلدانۋى مۇمكىن. ۇسىنىلىپ وتىرعان تۇزەتۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ دەموكراتيالىق، زايىرلى، قۇقىقتىق جانە الەۋمەتتىك مەملەكەت رەتىندەگى بەلگىلەرىن كونستيتۋتسيالىق تۇرعىدا بەكىتىلگەن فاكت رەتىندە ايقىندايدى. بۇل مەملەكەتتىك قۇرىلىمنىڭ نەگىزدەرىن ايقىندايتىن نورمالاردىڭ تابيعاتىنا ساي كەلەدى جانە ولاردىڭ نورماتيۆتىك ايقىندىعىن ارتتىرادى. دەكلاراتيۆتىك فورمانى الىپ تاستاۋ نورمانىڭ تىكەلەي ارەكەتىن كۇشەيتەدى جانە ونى قولدانۋدا ءبىرىڭعاي تاسىلدەر قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتەدى. سوندىقتان ءبىز ءوزىمىزدى ورنىقتىرمايمىز، ەشكىمگە ەشتەڭە دالەلدەمەيمىز، − دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى.
بۇعان دەيىن سنەجاننا يماشيەۆا كونستيتۋتسيانىڭ «جالپى ەرەجەلەر» اتتى ءبىرىنشى ءبولىمىنىڭ اتاۋىن «كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىس نەگىزدەرى» دەپ وزگەرتۋدى ۇسىنعان ەدى.