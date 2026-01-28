كونستيتۋتسيالىق سوت تۋرالى زاڭنىڭ ەرەجەلەرى اتا زاڭعا كوشىرىلەدى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ كونستيتۋتسيالىق سوت تۋرالى زاڭنىڭ ەرەجەلەرى اتا زاڭعا كوشىرىلەتىنىن ايتتى.
- جاريا ەتىلگەن ۇسىنىستاردى جۇزەگە اسىرۋ كونستيتۋتسيالىق سوت تۋرالى باپتارعا دا ەلەۋلى وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋدى تالاپ ەتتى. ادەتتە كونستيتۋتسيالاردا جوعارى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ مارتەبەسى مەن ميسسياسى بەكىتىلەدى. سوندىقتان قازىرگى تاڭدا كونستيتۋتسيالىق سوت تۋرالى كونستيتۋتسيالىق زاڭدا كوزدەلگەن ءتيىستى ەرەجەلەر اتا زاڭعا كوشىرىلىپ وتىر، - دەدى باقىت نۇرمۇحانوۆ.
سونداي-اق، ول كونستيتۋتسيالىق سوت كونستيتۋتسيالىق باقىلاۋ جۇرگىزەتىن جانە بۇكىل ەل اۋماعىندا كونستيتۋتسيانىڭ ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتەتىن تاۋەلسىز مەملەكەتتىك ورگان بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ قۇرامىنا، سۋديالاردىڭ وكىلەتتىك مەرزىمدەرىنە جانە قۇزىرىنا قاتىستى نورمالار نەگىزىنەن ساقتالدى. كونستيتۋتسيالىق سوت قابىلداعان شەشىمدەردىڭ قۇقىقتىق سالدارى ناقتى جازىلدى، - دەدى كونستيتۋتسيالىق سوت وكىلى.