كونستيتۋتسيالىق سوت سايلاۋدى رەتتەيتىن نورمالاردى قاراۋدان باس تارتتى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق سوتقا ازاماتتىڭ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ 20-1-بابى 3-تارماعىنىڭ 2) جانە 3) تارماقشالارىنىڭ جانە 39-بابى 2-تارماعىنىڭ، سونداي-اق اكىمشىلىك راسىمدىك- پروتسەستىك كودەكستىڭ 84-بابى ءبىرىنشى بولىگىنىڭ كونستيتۋتسياعا سايكەستىگىن تەكسەرۋ تۋرالى ءوتىنىشى كەلىپ ءتۇستى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- ءوتىنىش بەرۋشى سايلاۋ كۇنى داۋىس بەرۋ بارىسىن باقىلاعانىن، الايدا بۇزۋشىلىق تۋرالى اكت نەگىزىندە ۋچاسكەلىك سايلاۋ كوميسسياسى تاراپىنان شەتتەتىلگەنىن حابارلادى. ول كوميسسيانىڭ ارەكەتتەرىنە سوت تارتىبىمەن شاعىمدانعان، الايدا سوتتار ونىڭ تالاپتارىن قاناعاتتاندىرۋدان باس تارتقان. ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ پىكىرىنشە، زاڭناما نورمالارى سوتتارعا كوميسسيانىڭ شەشىمىن جويماۋعا مۇمكىندىك بەرگەن، بۇل ونىڭ ويىنشا، كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتارىنىڭ بۇزىلۋىنا اكەپ سوققان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كونستيتۋتسيالىق سوت ءوتىنىشتى قاراۋ بارىسىندا «كونستيتۋتسيالىق سوت تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭعا سايكەس ازاماتتىڭ ءوتىنىشى تەك داۋلانىپ وتىرعان زاڭ سوتتا قولدانىلعان نەمەسە ناقتى ءىس بويىنشا ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىنا تىكەلەي اسەر ەتكەن جاعدايدا عانا قارالۋعا جاتاتىنىن ءتۇسىندىردى. سونداي-اق كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ تەك قۇقىق ماسەلەلەرىن قارايتىنى جانە ناقتى ءمان- جايلاردى باعالاۋمەن اينالىسپايتىنى اتاپ ءوتىلدى.
- كونستيتۋتسيالىق سوت ۋچاسكەلىك سايلاۋ كوميسسياسى سايلاۋ كوميسسيالارىنىڭ ءبىرىڭعاي جۇيەسىنە كىرەتىن، سايلاۋ تۋرالى زاڭنامانىڭ بۇزىلۋى انىقتالعان جاعدايدا شەشىم قابىلداۋ وكىلەتتىگى بار مەملەكەتتىك ورگان ەكەنىن كورسەتتى. سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ شەشىمى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكت بولىپ تابىلمايدى. اتالعان ءىستى قاراۋ كەزىندە سوت ءوتىنىش بەرۋشى داۋلاپ وتىرعان زاڭ نورمالارىن ءمانى بويىنشا قولدانباي، كوميسسيانىڭ ءتيىستى اكتىنى قابىلداۋعا نەگىز بولعان ناقتى ارەكەتتەرىن باعالاعان، - دەپ ناقتىلادى سوتتان.
وسىنى ەسكەرە وتىرىپ جانە كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ 48-بابى 3-تارماعىنىڭ 2) تارماقشاسىن باسشىلىققا الا وتىرىپ، كونستيتۋتسيالىق سوت بۇل ءوتىنىشتىڭ ءوز قۇزىرەتىنە جاتپايتىنى تۋرالى قورىتىندىعا كەلدى جانە ونى ءوزىنىڭ قۇزىرەتى شەڭبەرىندە قاراۋعا نەگىزدەردىڭ جوق ەكەنىن راستادى.