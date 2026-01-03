15:06, 03 - قاڭتار 2026 | GMT +5
كونستيتۋتسيالىق سوت شەشىمدەرىن ورىنداۋعا قاتىستى زاڭ قابىلداندى
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءتيىستى زاڭعا قول قويدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ شەشىمدەرىن ورىنداۋ جانە زاڭسىز يەمدەنىلگەن اكتيۆتەردى مەملەكەتكە قايتارۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
بۇدان بۇرىن جەر قويناۋىن پايدالانۋ تۋرالى كودەكسكە وزگەرىستەر ەنگىزىلگەنىن جازعان ەدىك.