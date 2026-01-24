ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:55, 24 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى وتەدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا) العاشقى وتىرىسى وتەدى.

    Фото: اقوردا

    بۇل تۋرالى بۇگىن ءوزىنىڭ Telegram-داعى پاراقشاسىندا ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى – باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءمالى ەتتى.

    ءىس-شارا الەۋمەتتىك جەلىدەگى رەسمي پاراقشالاردا: consot_kz constcouncil.kz كونستيتۋتسيالىق رەفورما 2026 Jibek Joly 24KZ تەلەارنالارىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.

    تىكەلەي ەفير ساعات 14:00 دە باستالادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
