13:55, 24 - قاڭتار 2026 | GMT +5
كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا) العاشقى وتىرىسى وتەدى.
بۇل تۋرالى بۇگىن ءوزىنىڭ Telegram-داعى پاراقشاسىندا ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى – باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءمالى ەتتى.
ءىس-شارا الەۋمەتتىك جەلىدەگى رەسمي پاراقشالاردا: consot_kz constcouncil.kz كونستيتۋتسيالىق رەفورما 2026 Jibek Joly 24KZ تەلەارنالارىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
تىكەلەي ەفير ساعات 14:00 دە باستالادى.