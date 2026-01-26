كونستيتۋتسيالىق رەفورما: پرەزيدەنتكە قانداي لاۋازىم يەلەرىن تاعايىنداۋ قۇقىعى بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ پرەزيدەنتكە قانداي لاۋازىم يەلەرىن تاعايىنداۋ قۇقىعى بەرىلەتىنىن ايتتى.
- پرەزيدەنت ەڭ جوعارعى لاۋازىمدى تۇلعا رەتىندە مەملەكەتتىڭ جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن نەگىزگى جاۋاپكەرشىلىكتى ارقالايدى. وسىعان وراي، كونستيتۋتسيادا پرەزيدەنتتىڭ قۇرىلتايدىڭ كەلىسىمىمەن، ونىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ جالپى سانىنان كوپشىلىكتىڭ داۋىسىمەن كەلەسى لاۋازىمدارعا تاعايىنداۋ قۇقىعىن بەكىتۋ ۇسىنىلادى: قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتىن، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترىن، كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ 10 سۋدياسىن، ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ 6 مۇشەسىن، جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ 8 مۇشەسىن، - دەدى مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل رەتتە پرەزيدەنتكە اتالعان لاۋازىمداردى تاعايىنداۋعا ءبىر نەمەسە بىرنەشە رەت كەلىسىم بەرۋدەن باس تارتقان جاعدايدا قۇرىلتايدى تاراتۋ قۇقىعى بەرىلەدى. بۇل قۇرىلىم الدىن الۋ فۋنكتسياسىن اتقارىپ، ساياسي كۇشتەردى ىمىرا ىزدەۋگە جانە جاۋاپكەرشىلىكپەن ارەكەت ەتۋگە ىنتالاندىرادى.
- جالپى ۇسىنىلعان مودەل پرەزيدەنت پەن قۇرىلتاي اراسىندا تەپە-تەڭدىك قالىپتاستىرىپ، مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماشىل ءرولىن دەپۋتاتتار كورپۋسىمەن شەشۋشى داۋىس الۋ ارقىلى ۇيلەستىرەدى. ۇسىنىلعان ءتاسىل مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاعايىنداۋلارىن تەك قۇرىلتايدىڭ كەلىسىمىمەن جۇزەگە اسىرۋدى قاراستىراتىنى تۇبەگەيلى ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ وتكەن ءجون. بۇل ەرەجەلەر مەملەكەتتىك جۇيەنىڭ تيىمدىلىگىن كۇشەيتەتىنى ءسوزسىز. سەبەبى جۇيە تۇلعالارعا ەمەس، مەملەكەتتىك باسقارۋ ينستيتۋتتارىنىڭ ساپاسىنا تاۋەلدى، - دەدى ەرلان سارسەمبايەۆ.