فارماتسيەۆتيكا سالاسىنداعى قىلمىستىق سحەما: لاۋازىمدى تۇلعالار قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس- قيمىل قىزمەتى فارماتسيەۆتيكا سالاسىنداعى قىلمىستىق سحەمالاردى ۇيىمداستىرۋشىلاردى انىقتاۋ بويىنشا جۇمىستى جالعاستىرىپ جاتىر.
كوميتەتتىڭ مالىمەتىنشە، مەديتسينالىق بۇيىمداردى وتاندىق ءوندىرۋدى جالعان كورسەتۋگە نەگىزدەلگەن اۋقىمدى سحەما اشكەرەلەنىپ، جولى كەسىلدى. «OrdaMed» ا ق باسشىلىعى قازاقستان اۋماعىندا ءوز ءوندىرىسىنىڭ بار ەكەنى تۋرالى جالعان قۇجاتتاردى پايدالانىپ، حالىقتىڭ ءال-اۋقاتى مەن دەنساۋلىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن اسا قاجەت 28 اتاۋداعى مەديتسينالىق جابدىقتى مەملەكەتتىك ەمدەۋ مەكەمەلەرىنە جەڭىلدەتىلگەن شارتتارمەن جەتكىزۋ بويىنشا زاڭسىز پرەفەرەنتسيالار العان.
الايدا ءىس جۇزىندە دايىن مەديتسينالىق جابدىق شەتەلدەن جەتكىزىلگەنى انىقتالدى. ناتيجەسىندە مەملەكەتكە 4,5 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە زالال كەلتىرىلگەن.
- ءتىنتۋ شارالارى بارىسىندا «OrdaMed» ا ق باسشىلىعىنان قۇنى 1 ميلليارد تەڭگەدەن اساتىن ينۆەستيتسيالىق مونەتالار تاركىلەندى. سونداي-اق «interdentica» ، «erkin Brand» جانە «OrdaMed» كومپانيالارىنداعى قاتىسۋ ۇلەستەرىنە تىيىم سالىندى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
سوت سانكتسياسىمەن «OrdaMed» ا ق- نىڭ تەحنيكالىق ديرەكتورى، بۇرىنعى باسقارما ءتوراعاسى جانە وندىرىستىك باسقارما باسشىسى قاماۋعا الىندى. قازىرگى ۋاقىتتا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.