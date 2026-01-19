كونستيتۋتسيالىق رەفورما: پرەزيدەنت جۇمىس توبىمەن بىرگە نەگىزگى تاسىلدەردى تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - استانادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ وتىرىسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جيىندا مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين پرەزيدەنتكە جۇمىس توبىنىڭ اتقارعان قىزمەتى تۋرالى بايانداپ، پارلامەنتتى ترانسفورماتسيالاۋعا قاتىستى ۇسىنىلىپ وتىرعان كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەردىڭ كولەمى اۋقىمدى ەكەنىنە نازار اۋداردى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى جۇمىس توبى مۇشەلەرىنىڭ ورتاق پىكىرىن جەتكىزىپ، بۇل وزگەرىستەر ساياسي جۇيەنى ۋاقىت تالابىنا ساي جاڭعىرتۋعا ىقپال ەتەتىنىن ايتتى.
پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى ەرجان جيەنبايەۆ ازاماتتاردان كەلىپ تۇسكەن ۇسىنىستار نەگىزىندە كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبى مۇشەلەرى ازىرلەگەن باستى تاسىلدەر تۋرالى باياندادى. اتاپ ايتقاندا، بىلتىرعى قازان ايىنان بەرى ءوتىپ كەلە جاتقان وتىرىستاردا جاڭا پارلامەنتكە قاتىستى ماسەلەلەردىڭ ءبارى قارالدى. ونىڭ ىشىندە دەپۋتاتتار سانى، وكىلەتتىك مەرزىمدەرى، سايلاۋ ءتارتىبى، ءبىر پالاتالى پارلامەنتتىڭ زاڭ شىعارۋ تەتىكتەرى، سونداي-اق ونىڭ بيلىكتىڭ وزگە ينستيتۋتتارىمەن ءوزارا ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى قامتىلدى.
پارلامەنتاريزم ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى ناتاليا پان ازاماتتاردان، ساراپشىلاردان، قوعامدىق بىرلەستىكتەردەن e-Otinish جانە eGov پلاتفورمالارى ارقىلى كەلىپ تۇسكەن ۇسىنىستار تۋرالى اقپارات بەردى.
بىرنەشە اي ىشىندە ساياسي پارتيالاردىڭ بارلىعى، ونداعان ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىم، بيزنەس-قوعامداستىق وكىلدەرى، قۇقىقتانۋشى عالىمدار مەن ساراپشىلار كونستيتۋتسيالىق رەفورماعا قاتىستى ءوز باستامالارىن جولداعان. پارلامەنتتىك رەفورمادان بولەك، جۇمىس توبىنا ازاماتتاردان مەملەكەتتىك قۇرىلىمنىڭ جالپى ماسەلەلەرى مەن ساياسي جانە قوعامدىق ينستيتۋتتاردى جەتىلدىرۋگە قاتىستى 1,6 مىڭعا جۋىق ۇسىنىس كەلىپ ءتۇستى.
پارلامەنت ماجىلىسىندەگى «Amanat» پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ جانە «اق جول» پارتياسىنىڭ كوشباسشىسى ازات پەرۋاشيەۆ، جالپىۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتيا» فراكسياسىنىڭ باسشىسى اسحات راحىمجانوۆ پارلامەنتتىك رەفورما اياسىندا جۇزەگە اسىرىلاتىن كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەردىڭ اۋقىمدى ەكەنىن مالىمدەدى. ولار وڭىرلەردە پارلامەنت دەپۋتاتتارىنىڭ جۇمىس كەزدەسۋلەرى بارىسىندا ازاماتتاردىڭ الداعى ساياسي رەفورماعا ايرىقشا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
سونداي-اق جيىندا پارلامەنت سەناتىنىڭ كونستيتۋتسيالىق زاڭناما، سوت جۇيەسى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان بەكنازاروۆ، پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتارى ءۇنزيلا شاپاق، مارات ءباشىموۆ، نيكيتا شاتالوۆ، ساياساتتانۋشى ءبورىحان نۇرمۇحامەدوۆ پىكىرلەرىن ءبىلدىردى.
