    كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ قۇرامىندا كىمدەر بار

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن پرەزيدەنت جارلىعىمەن كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ قۇرامى بەكىتىلدى.

    ا
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ) قۇرامى مىناداي:

    ءازىموۆا ەلۆيرا ءابىلقاسىم قىزى ‒ قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ ءتوراعاسى، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ ءتوراعاسى

    قارين ەرلان تىنىمباي ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى

    بالايەۆا ايدا عالىم قىزى ‒ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى

    جارىلعانوۆ ايدار تولەتاي ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى مەملەكەتتىك قۇقىق ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ حاتشىسى

    كوميسسيا مۇشەلەرى:

    اينابەكوۆ مەيرامحات كارىبەك ۇلى - اباي وبلىستىق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛

    اقىلباي سەرىك بايسەيىت ۇلى - «قازاقستان زاڭگەرلەر وداعى» رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى؛

    التىنبايەۆ ءالي ساپارعالي ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى؛

    التىنبەكوۆ بەكزات قۇمار ۇلى - «Amanat» پارتياسىنىڭ قاراعاندى وبلىستىق فيليالىنىڭ ءتوراعاسى، قاراعاندى وبلىستىق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛

    اسانوۆ جاقىپ قاجىمان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى؛

    اتابايەۆا گۇلزيرا نۇرجان قىزى - «كەلەشەك» جاستار كەڭەسىنىڭ جەتەكشىسى؛

    احمەتزاكيروۆ نايل رافيس ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سوت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى؛

    ابەنوۆ مۇرات ابدۋلاميت ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛

    ابىشيەۆ عازيز سەرىك ۇلى - ساياسي شولۋشى؛

    ءابىشوۆ نۇرالى ءالماحان ۇلى - تۇركىستان وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    ءازىلحانوۆ مارات الماس ۇلى - قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى حاتشىلىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى، قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى؛

    الەنوۆ باۋىرجان تولەگەن ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى؛

    اۋباكىروۆا ينديرا ورال قىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناما جانە قۇقىقتىق اقپارات ينستيتۋتى» شارۋاشىلىق جۇرگىزۋ قۇقىعىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك كاسىپورنىنىڭ ديرەكتورى؛

    ءاشىمجانوۆ جاناربەك سادىقان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛

    ءاشىموۆا اياۋجان تۇرسىنبەك قىزى ‒ شىعىس قازاقستان وبلىستىق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛

    بايبەكوۆ شالقار زامانبەك ۇلى - اباي وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    بايعوجايەۆ قۋات سۇلتان ۇلى ‒ الماتى وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    بالتابايەۆ ءادىل - جۋرناليست، «President» تەلەجوباسىن جۇرگىزۋشى؛

    باشيموۆ مارات سوۆەت ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛

    بەيسەنبايەۆ ەلنۇر سابىرجان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، «امانات» پارتياسى فراكتسياسىنىڭ جەتەكشىسى؛

    بەكنازاروۆ نۇرلان قۇديار ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتىنىڭ كونستيتۋتسيالىق زاڭناما، سوت جۇيەسى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    بورچاشۆيلي يسيدور شاميلوۆيچ - استانا حالىقارالىق ۋنيۆەرسيتەتى جوعارى قۇقىق مەكتەبىنىڭ پروفەسسورى، زاڭ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى؛

    بۋبەنكو ۆلاديمير ستەپانوۆيچ - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    بۋراحان ەرنۇر كوشەرحان ۇلى ‒ «قازاقستان» رەسپۋبليكالىق تەلەراديو كورپوراتسياسى» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى؛

    گودۋنوۆا ناتاليا نيكولايەۆنا - «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسى» اكتسيونەرلىك قوعامى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى، تاۋەلسىز ديرەكتور؛

    عايىپوۆ زۇلفۋحار سۇلتان ۇلى - استانا قالالىق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛

    داۋلەتالين ساتىبالدى تەلاعىس ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى كاسىپوداقتار فەدەراتسياسىنىڭ ءتوراعاسى؛

    دۋلاتبەكوۆ نۇرلان ورىنباسار ۇلى - «اكادەميك ە. بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى ۋنيۆەرسيتەتى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ رەكتورى؛

    دۇيسەنوۆ ەركىن ەرمان ۇلى - ء«ال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، ءبىرىنشى پرورەكتور، پروفەسسور، زاڭ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى؛

    ەگىزبايەۆ سەرىك راحمەتوللا ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، «اۋىل» پارتياسى فراكتسياسىنىڭ جەتەكشىسى؛

    ەرعاليەۆ اسەت ارمان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى؛

    ەرعارين داۋرەن تىلەك ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى قۇقىق قورعاۋ جۇيەسى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى؛

    ەسەكەيەۆ قۋانىشبەك باقىتبەك ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى؛

    ەسپايەۆا دانيا ءمادي قىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى؛

    ەشانوۆ سايلاۋبەك ەرعازى ۇلى ‒ قوستاناي وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    جاقايەۆا لەيلا سۇلتان قىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى سوت كەڭەسى جانىنداعى سوت تورەلىگى اكادەمياسىنىڭ پروفەسسورى، زاڭ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى؛

    جاقىپبايەۆ قايرات تولەگەن ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ cۋدياسى؛

    جامانقۇلوۆا قارلىعاش قاليبەك قىزى - «ءادىل ءسوز» ءسوز بوستاندىعىن قورعاۋ حالىقارالىق قورىنىڭ پرەزيدەنتى؛

    جەلدىباي رۋسلان سۇلتان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى؛

    جيەنبايەۆ ەرجان نۇرلان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى؛

    جۇمىربايەۆ تيمۋر عابدۋل ۇلى - «اسسامبلەيا جاستارى» رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى؛

    ءجۇسىپوۆ بەكمۇرات قىدىرباي ۇلى - ماڭعىستاۋ وبلىستىق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛

    جىلقىشيەۆ ءبايدىلدا - تۇركىستان وبلىستىق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛

    زاكيەۆا دينارا بولات قىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل؛

    زەينۇلقابدەن تابيعات - استانا قالاسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    يلەۋوۆا گۇلميرا توقشالىق قىزى - «ستراتەگيا» الەۋمەتتىك جانە ساياسي زەرتتەۋلەر ورتالىعى» قوعامدىق قورىنىڭ باسشىسى؛

    يماشيەۆا سنەجاننا ۆالەريەۆنا - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ زاڭناما جانە سوت- قۇقىقتىق رەفورما كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    يسەتوۆ ارمان اسقار ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى؛

    كەنجەحان ۇلى راۋان - «قازاق ءتىلى» حالىقارالىق قوعامىنىڭ پرەزيدەنتى؛

    كيم ۆەرا الەكساندروۆنا - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، «ۇلتتىق ۆولونتەرلىك جەلى» زاڭدى تۇلعالار بىرلەستىگىنىڭ باسشىسى؛

    كۋزيەۆا زاميرا زاكىرجان قىزى - استانا قالاسى «ەدينىي كونسوليديرۋيۋشي سەنتر» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى؛

    كۇنتۋعان ەركەجان - «جىبەك جولى» تەلەارناسىنىڭ ديرەكتورى؛

    قادىروۆ دانيار رامازان ۇلى - «وتانداستار قورى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ پرەزيدەنتى؛

    قاجىبايەۆا راۋشان جاڭابەرگەن قىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنىڭ «قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى» شارۋاشىلىق جۇرگىزۋ قۇقىعىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك كاسىپورنىنىڭ ديرەكتورى؛

    قالتايەۆا ءلاززات مولدابەك قىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتى ءتوراعاسىنىڭ كەڭەسشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتى جانىنداعى ينكليۋزيالار جونىندەگى كەڭەستىڭ ءتوراعاسى؛

    قامزابەك ۇلى ديحان - «قازاق گازەتتەرى» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنىڭ باس ديرەكتورى؛

    قاراباسوۆا لاۋرا شاپاي قىزى - «ق. جۇبانوۆ اتىنداعى اقتوبە وڭىرلىك ۋنيۆەرسيتەتى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى - رەكتور؛

    قاراعويشين رۋستام تيمۋر ۇلى - «بايتەرەك» ۇلتتىق ينۆەستيتسيالىق حولدينگى» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى؛

    قاسىمبەك جەڭىس ماحمۇد ۇلى - استانا قالاسىنىڭ اكىمى؛

    قوبجانوۆ نۇركەن سايفيددين ۇلى - قاراعاندى وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    قوجانازاروۆ ايداربەك اسان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، «Respublika» پارتياسى فراكتسياسىنىڭ جەتەكشىسى؛

    كوپجاسار ۇلى ەرقانات - جۋرناليست، «قازاقستان» رەسپۋبليكالىق تەلەراديو كورپوراتسياسىنىڭ تەلەجۇرگىزۋشىسى؛

    قۇلكەنوۆ مەرەكە ابدەش ۇلى - «قازاقستان جازۋشىلار وداعى» رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى؛

    قۇلشىمانوۆ قانات امانگەلدى ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى كوممۋنيكاتسيالار ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى؛

    قۇسايىنوۆ ءابىلعازى قالياقپار ۇلى - قوعام جانە مەملەكەت قايراتكەرى؛

    كۇلەكەيەۆ جاقسىبەك ابدىراحمەت ۇلى - قولدانبالى ەكونوميكالىق زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ عىلىمي جەتەكشىسى؛

    قىرىقبايەۆ ارمان ورازباي ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ىشكى ساياسات جانە كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى كومەكشىسى؛

    لاۆرەنتيەۆ اندرەي سەرگەيەۆيچ - «Allur Group» كومپانيالار توبى» اكتسيونەرلىك قوعامى جانە «Qarmet» اكتسيونەرلىك قوعامى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛

    لاستايەۆ ارتۋر ەرمەك ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل؛

    ماگەرراموۆ ماگەررام مامەدوۆيچ - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، قازاقستان حالىق پارتياسى فراكتسياسىنىڭ جەتەكشىسى؛

    مالاحوۆ دميتريي ميحايلوۆيچ - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛

    مالينوۆسكي ۆيكتور الەكساندروۆيچ - «نارحوز ۋنيۆەرسيتەتى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ پروفەسسورى؛

    ماتايەۆ جاڭبىرباي جانىبەك ۇلى - ماڭعىستاۋ وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    مەرعاليەۆ اسلامبەك امانگەلدى ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى جوعارعى سوتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    مۇقايەۆ مۇرات راحمەت ۇلى - باتىس قازاقستان وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    مىرزاعارايەۆ ءمادي جومارت ۇلى - رەسپۋبليكالىق ادۆوكاتتار القاسىنىڭ ءتوراعاسى؛

    نالىبايەۆ نۇرلىبەك ماشبەك ۇلى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ اكىمى؛

    نارىكبايەۆ تالعات ماقسۇت ۇلى - «م. س. نارىكبايەۆ اتىنداعى قازگزۋ ۋنيۆەرسيتەتى» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى؛

    نارىمبەتوۆ باحادىر ءمادالى ۇلى - شىمكەنت قالاسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    نۇراليەۆ ءابدالى توقبەرگەن ۇلى - جامبىل وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    نۇرعاليەۆا ءمادينا مارات قىزى ‒ «Amanat» پارتياسى قوعامدىق ساياسات ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى؛

    نۇرمۇحامەدوۆ ءبورىحان جولبارىس ۇلى - ساياساتتانۋشى؛

    نۇرمۇحانوۆ باقىت مارات ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق سوتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى؛

    نۇرتازا سامات رۋسلان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛

    ويشىبايەۆ كەمەلبەك باقتىعۇل ۇلى - «حابار» اگەنتتىگى» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى؛

    وڭعاربايەۆ ەركىن ءانۋار ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ سۋدياسى؛

    وتىنشيەۆ مەيىرجان باتىربەك ۇلى ‒ الماتى قالاسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    ومىراليەۆ جاندوس جانىبەك ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋرورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى؛

    پەرەپەچينا ولگا ۆالەنتينوۆنا ‒ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى؛

    پەرۋاشيەۆ ازات تۇرلىبەك ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، «اق جول» پارتياسى فراكتسياسىنىڭ جەتەكشىسى؛

    پونومارёۆ سەرگەي ميحايلوۆيچ - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛

    راقىمجانوۆ اسحات نۇرماعامبەت ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، جالپىۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتيا فراكتسياسىنىڭ جەتەكشىسى؛

    روجين ماكسيم نيكولايەۆيچ - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛

    رىپاكوۆ دەنيس سەرگەيەۆيچ - شىعىس قازاقستان وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    سابيليانوۆ نۇرتاي ساليح ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسى ەكونوميكالىق رەفورما جانە وڭىرلىك دامۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    ساپيەۆ باقىتجان شايمۇحامەت ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى؛

    سارىم ايدوس ءامىروللا ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛

    ساتىبالدى دارحان امانگەلدى ۇلى - الماتى قالاسىنىڭ اكىمى؛

    ءسادۋاقاسوۆا ايگۇل كاكىمبەك قىزى - «فيلوسوفيا، ساياساتتانۋ جانە ءدىنتانۋ ينستيتۋتى» شارۋاشىلىق جۇرگىزۋ قۇقىعىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك كاسىپورنىنىڭ ديرەكتورى؛

    سارسەمبايەۆ ەرلان جاقسىلىق ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت ءمينيسترى؛

    سۇراعان دۋرۆۋدحان - ماتەماتيك، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ اكادەميگى؛

    سۇيىنتايەۆا گۇلقاسيما رامازان قىزى ‒ اقتوبە وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    سۇلەيمەنوۆا جۇلدىز دوسبەرگەن قىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وقۋ- اعارتۋ ءمينيسترى؛

    تەرەنچەنكو يليا سەرگەيەۆيچ ‒ پاۆلودار وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    تويلىبايەۆا گۇلنار قوجاعۇل قىزى ‒ جەتىسۋ وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    توقتامۇرات ارمانگۇل - جۋرناليست، «قازاقستان» رەسپۋبليكالىق تەلەراديو كورپوراتسياسىنىڭ پروديۋسەرى؛

    توقشالىق ەرلان بەيسەن ۇلى ‒ سولتۇستىك قازاقستان وبلىستىق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛

    تولىقباي ماقسات مالىك ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛

    تۇيمەبايەۆ جانسەيىت قانسەيىت ۇلى ‒ ء«ال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى - رەكتور؛

    تىلەۋبەردى مۇحتار بەسكەن ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋستريا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەۋروپاداعى قاۋىپسىزدىك جانە ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ تۇراقتى وكىلى؛

    تىلەۋىمبەتوۆ مۇرات جولكەلدى ۇلى ‒ قىزىلوردا وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    ۋدارتسيەۆ سەرگەي فەدوروۆيچ - قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ سۋدياسى؛

    ۋماروۆا ايمان مۇرات قىزى - ادۆوكات، «پراۆوزاشيتنيكي» قوعامدىق قورىنىڭ تەڭ قۇرىلتايشىسى؛

    فازىلجان انار مۇرات قىزى - الماتى قالاسى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ مۇشەسى؛

    حايرۋلليەۆ مۇسا قاراشا ۇلى ‒ اتىراۋ وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    شاعىرتايەۆ يمامزادا قۋانىشباي ۇلى - قىزىلوردا وبلىستىق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ مۇشەسى؛

    شايماردانوۆ جاندوس نۇرلان ۇلى ‒ «قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى قازاقستان ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى» رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك مەكەمەسىنىڭ ديرەكتورى؛

    شاپاق ءۇنزيلا ‒ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، زاڭ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى؛

    شاتالوۆ نيكيتا سەرگەيەۆيچ - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛

    شيبۋتوۆ مارات ماكسۇم ۇلى - ساياساتتانۋشى؛

    شىڭعىسبايەۆا ءلاززات التىنبەك قىزى - «قازاقستان حالقىنا» قوعامدىق قورىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى؛

    شىڭعىسوۆ باۋىرجان قابدەن ۇلى ‒ ۇلىتاۋ وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛

    ىسقاقوۆا جۇلدىزاي امانگەلدى قىزى - «قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى؛

    ىزمۇحامبەتوۆ باقتىقوجا سالاحاتدين ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛

    يۋسۋپوۆ مەيىرجان باقىت ۇلى - «قازاتومونەركاسىپ» ۇلتتىق اتوم كومپانياسى» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيا قۇرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.

