كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ قۇرامىندا كىمدەر بار
استانا. KAZINFORM - بۇگىن پرەزيدەنت جارلىعىمەن كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ قۇرامى بەكىتىلدى.
كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ) قۇرامى مىناداي:
ءازىموۆا ەلۆيرا ءابىلقاسىم قىزى ‒ قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ ءتوراعاسى، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ ءتوراعاسى
قارين ەرلان تىنىمباي ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى
بالايەۆا ايدا عالىم قىزى ‒ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى
جارىلعانوۆ ايدار تولەتاي ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى مەملەكەتتىك قۇقىق ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ حاتشىسى
كوميسسيا مۇشەلەرى:
اينابەكوۆ مەيرامحات كارىبەك ۇلى - اباي وبلىستىق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛
اقىلباي سەرىك بايسەيىت ۇلى - «قازاقستان زاڭگەرلەر وداعى» رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى؛
التىنبايەۆ ءالي ساپارعالي ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى؛
التىنبەكوۆ بەكزات قۇمار ۇلى - «Amanat» پارتياسىنىڭ قاراعاندى وبلىستىق فيليالىنىڭ ءتوراعاسى، قاراعاندى وبلىستىق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛
اسانوۆ جاقىپ قاجىمان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى؛
اتابايەۆا گۇلزيرا نۇرجان قىزى - «كەلەشەك» جاستار كەڭەسىنىڭ جەتەكشىسى؛
احمەتزاكيروۆ نايل رافيس ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سوت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى؛
ابەنوۆ مۇرات ابدۋلاميت ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛
ابىشيەۆ عازيز سەرىك ۇلى - ساياسي شولۋشى؛
ءابىشوۆ نۇرالى ءالماحان ۇلى - تۇركىستان وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
ءازىلحانوۆ مارات الماس ۇلى - قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى حاتشىلىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى، قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى؛
الەنوۆ باۋىرجان تولەگەن ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى؛
اۋباكىروۆا ينديرا ورال قىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناما جانە قۇقىقتىق اقپارات ينستيتۋتى» شارۋاشىلىق جۇرگىزۋ قۇقىعىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك كاسىپورنىنىڭ ديرەكتورى؛
ءاشىمجانوۆ جاناربەك سادىقان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛
ءاشىموۆا اياۋجان تۇرسىنبەك قىزى ‒ شىعىس قازاقستان وبلىستىق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛
بايبەكوۆ شالقار زامانبەك ۇلى - اباي وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
بايعوجايەۆ قۋات سۇلتان ۇلى ‒ الماتى وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
بالتابايەۆ ءادىل - جۋرناليست، «President» تەلەجوباسىن جۇرگىزۋشى؛
باشيموۆ مارات سوۆەت ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛
بەيسەنبايەۆ ەلنۇر سابىرجان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، «امانات» پارتياسى فراكتسياسىنىڭ جەتەكشىسى؛
بەكنازاروۆ نۇرلان قۇديار ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتىنىڭ كونستيتۋتسيالىق زاڭناما، سوت جۇيەسى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى؛
بورچاشۆيلي يسيدور شاميلوۆيچ - استانا حالىقارالىق ۋنيۆەرسيتەتى جوعارى قۇقىق مەكتەبىنىڭ پروفەسسورى، زاڭ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى؛
بۋبەنكو ۆلاديمير ستەپانوۆيچ - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
بۋراحان ەرنۇر كوشەرحان ۇلى ‒ «قازاقستان» رەسپۋبليكالىق تەلەراديو كورپوراتسياسى» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى؛
گودۋنوۆا ناتاليا نيكولايەۆنا - «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسى» اكتسيونەرلىك قوعامى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى، تاۋەلسىز ديرەكتور؛
عايىپوۆ زۇلفۋحار سۇلتان ۇلى - استانا قالالىق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛
داۋلەتالين ساتىبالدى تەلاعىس ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى كاسىپوداقتار فەدەراتسياسىنىڭ ءتوراعاسى؛
دۋلاتبەكوۆ نۇرلان ورىنباسار ۇلى - «اكادەميك ە. بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى ۋنيۆەرسيتەتى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ رەكتورى؛
دۇيسەنوۆ ەركىن ەرمان ۇلى - ء«ال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، ءبىرىنشى پرورەكتور، پروفەسسور، زاڭ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى؛
ەگىزبايەۆ سەرىك راحمەتوللا ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، «اۋىل» پارتياسى فراكتسياسىنىڭ جەتەكشىسى؛
ەرعاليەۆ اسەت ارمان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى؛
ەرعارين داۋرەن تىلەك ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى قۇقىق قورعاۋ جۇيەسى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى؛
ەسەكەيەۆ قۋانىشبەك باقىتبەك ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى؛
ەسپايەۆا دانيا ءمادي قىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى؛
ەشانوۆ سايلاۋبەك ەرعازى ۇلى ‒ قوستاناي وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
جاقايەۆا لەيلا سۇلتان قىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى سوت كەڭەسى جانىنداعى سوت تورەلىگى اكادەمياسىنىڭ پروفەسسورى، زاڭ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى؛
جاقىپبايەۆ قايرات تولەگەن ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ cۋدياسى؛
جامانقۇلوۆا قارلىعاش قاليبەك قىزى - «ءادىل ءسوز» ءسوز بوستاندىعىن قورعاۋ حالىقارالىق قورىنىڭ پرەزيدەنتى؛
جەلدىباي رۋسلان سۇلتان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى؛
جيەنبايەۆ ەرجان نۇرلان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى؛
جۇمىربايەۆ تيمۋر عابدۋل ۇلى - «اسسامبلەيا جاستارى» رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى؛
ءجۇسىپوۆ بەكمۇرات قىدىرباي ۇلى - ماڭعىستاۋ وبلىستىق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛
جىلقىشيەۆ ءبايدىلدا - تۇركىستان وبلىستىق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛
زاكيەۆا دينارا بولات قىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل؛
زەينۇلقابدەن تابيعات - استانا قالاسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
يلەۋوۆا گۇلميرا توقشالىق قىزى - «ستراتەگيا» الەۋمەتتىك جانە ساياسي زەرتتەۋلەر ورتالىعى» قوعامدىق قورىنىڭ باسشىسى؛
يماشيەۆا سنەجاننا ۆالەريەۆنا - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ زاڭناما جانە سوت- قۇقىقتىق رەفورما كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى؛
يسەتوۆ ارمان اسقار ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى؛
كەنجەحان ۇلى راۋان - «قازاق ءتىلى» حالىقارالىق قوعامىنىڭ پرەزيدەنتى؛
كيم ۆەرا الەكساندروۆنا - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، «ۇلتتىق ۆولونتەرلىك جەلى» زاڭدى تۇلعالار بىرلەستىگىنىڭ باسشىسى؛
كۋزيەۆا زاميرا زاكىرجان قىزى - استانا قالاسى «ەدينىي كونسوليديرۋيۋشي سەنتر» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى؛
كۇنتۋعان ەركەجان - «جىبەك جولى» تەلەارناسىنىڭ ديرەكتورى؛
قادىروۆ دانيار رامازان ۇلى - «وتانداستار قورى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ پرەزيدەنتى؛
قاجىبايەۆا راۋشان جاڭابەرگەن قىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنىڭ «قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى» شارۋاشىلىق جۇرگىزۋ قۇقىعىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك كاسىپورنىنىڭ ديرەكتورى؛
قالتايەۆا ءلاززات مولدابەك قىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتى ءتوراعاسىنىڭ كەڭەسشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتى جانىنداعى ينكليۋزيالار جونىندەگى كەڭەستىڭ ءتوراعاسى؛
قامزابەك ۇلى ديحان - «قازاق گازەتتەرى» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنىڭ باس ديرەكتورى؛
قاراباسوۆا لاۋرا شاپاي قىزى - «ق. جۇبانوۆ اتىنداعى اقتوبە وڭىرلىك ۋنيۆەرسيتەتى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى - رەكتور؛
قاراعويشين رۋستام تيمۋر ۇلى - «بايتەرەك» ۇلتتىق ينۆەستيتسيالىق حولدينگى» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى؛
قاسىمبەك جەڭىس ماحمۇد ۇلى - استانا قالاسىنىڭ اكىمى؛
قوبجانوۆ نۇركەن سايفيددين ۇلى - قاراعاندى وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
قوجانازاروۆ ايداربەك اسان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، «Respublika» پارتياسى فراكتسياسىنىڭ جەتەكشىسى؛
كوپجاسار ۇلى ەرقانات - جۋرناليست، «قازاقستان» رەسپۋبليكالىق تەلەراديو كورپوراتسياسىنىڭ تەلەجۇرگىزۋشىسى؛
قۇلكەنوۆ مەرەكە ابدەش ۇلى - «قازاقستان جازۋشىلار وداعى» رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى؛
قۇلشىمانوۆ قانات امانگەلدى ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى كوممۋنيكاتسيالار ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى؛
قۇسايىنوۆ ءابىلعازى قالياقپار ۇلى - قوعام جانە مەملەكەت قايراتكەرى؛
كۇلەكەيەۆ جاقسىبەك ابدىراحمەت ۇلى - قولدانبالى ەكونوميكالىق زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ عىلىمي جەتەكشىسى؛
قىرىقبايەۆ ارمان ورازباي ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ىشكى ساياسات جانە كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى كومەكشىسى؛
لاۆرەنتيەۆ اندرەي سەرگەيەۆيچ - «Allur Group» كومپانيالار توبى» اكتسيونەرلىك قوعامى جانە «Qarmet» اكتسيونەرلىك قوعامى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛
لاستايەۆ ارتۋر ەرمەك ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل؛
ماگەرراموۆ ماگەررام مامەدوۆيچ - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، قازاقستان حالىق پارتياسى فراكتسياسىنىڭ جەتەكشىسى؛
مالاحوۆ دميتريي ميحايلوۆيچ - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛
مالينوۆسكي ۆيكتور الەكساندروۆيچ - «نارحوز ۋنيۆەرسيتەتى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ پروفەسسورى؛
ماتايەۆ جاڭبىرباي جانىبەك ۇلى - ماڭعىستاۋ وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
مەرعاليەۆ اسلامبەك امانگەلدى ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى جوعارعى سوتىنىڭ ءتوراعاسى؛
مۇقايەۆ مۇرات راحمەت ۇلى - باتىس قازاقستان وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
مىرزاعارايەۆ ءمادي جومارت ۇلى - رەسپۋبليكالىق ادۆوكاتتار القاسىنىڭ ءتوراعاسى؛
نالىبايەۆ نۇرلىبەك ماشبەك ۇلى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ اكىمى؛
نارىكبايەۆ تالعات ماقسۇت ۇلى - «م. س. نارىكبايەۆ اتىنداعى قازگزۋ ۋنيۆەرسيتەتى» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى؛
نارىمبەتوۆ باحادىر ءمادالى ۇلى - شىمكەنت قالاسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
نۇراليەۆ ءابدالى توقبەرگەن ۇلى - جامبىل وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
نۇرعاليەۆا ءمادينا مارات قىزى ‒ «Amanat» پارتياسى قوعامدىق ساياسات ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى؛
نۇرمۇحامەدوۆ ءبورىحان جولبارىس ۇلى - ساياساتتانۋشى؛
نۇرمۇحانوۆ باقىت مارات ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق سوتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى؛
نۇرتازا سامات رۋسلان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛
ويشىبايەۆ كەمەلبەك باقتىعۇل ۇلى - «حابار» اگەنتتىگى» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى؛
وڭعاربايەۆ ەركىن ءانۋار ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ سۋدياسى؛
وتىنشيەۆ مەيىرجان باتىربەك ۇلى ‒ الماتى قالاسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
ومىراليەۆ جاندوس جانىبەك ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋرورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى؛
پەرەپەچينا ولگا ۆالەنتينوۆنا ‒ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى؛
پەرۋاشيەۆ ازات تۇرلىبەك ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، «اق جول» پارتياسى فراكتسياسىنىڭ جەتەكشىسى؛
پونومارёۆ سەرگەي ميحايلوۆيچ - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛
راقىمجانوۆ اسحات نۇرماعامبەت ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، جالپىۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتيا فراكتسياسىنىڭ جەتەكشىسى؛
روجين ماكسيم نيكولايەۆيچ - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛
رىپاكوۆ دەنيس سەرگەيەۆيچ - شىعىس قازاقستان وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
سابيليانوۆ نۇرتاي ساليح ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسى ەكونوميكالىق رەفورما جانە وڭىرلىك دامۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى؛
ساپيەۆ باقىتجان شايمۇحامەت ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى؛
سارىم ايدوس ءامىروللا ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛
ساتىبالدى دارحان امانگەلدى ۇلى - الماتى قالاسىنىڭ اكىمى؛
ءسادۋاقاسوۆا ايگۇل كاكىمبەك قىزى - «فيلوسوفيا، ساياساتتانۋ جانە ءدىنتانۋ ينستيتۋتى» شارۋاشىلىق جۇرگىزۋ قۇقىعىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك كاسىپورنىنىڭ ديرەكتورى؛
سارسەمبايەۆ ەرلان جاقسىلىق ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت ءمينيسترى؛
سۇراعان دۋرۆۋدحان - ماتەماتيك، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ اكادەميگى؛
سۇيىنتايەۆا گۇلقاسيما رامازان قىزى ‒ اقتوبە وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
سۇلەيمەنوۆا جۇلدىز دوسبەرگەن قىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وقۋ- اعارتۋ ءمينيسترى؛
تەرەنچەنكو يليا سەرگەيەۆيچ ‒ پاۆلودار وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
تويلىبايەۆا گۇلنار قوجاعۇل قىزى ‒ جەتىسۋ وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
توقتامۇرات ارمانگۇل - جۋرناليست، «قازاقستان» رەسپۋبليكالىق تەلەراديو كورپوراتسياسىنىڭ پروديۋسەرى؛
توقشالىق ەرلان بەيسەن ۇلى ‒ سولتۇستىك قازاقستان وبلىستىق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛
تولىقباي ماقسات مالىك ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛
تۇيمەبايەۆ جانسەيىت قانسەيىت ۇلى ‒ ء«ال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى - رەكتور؛
تىلەۋبەردى مۇحتار بەسكەن ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋستريا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەۋروپاداعى قاۋىپسىزدىك جانە ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ تۇراقتى وكىلى؛
تىلەۋىمبەتوۆ مۇرات جولكەلدى ۇلى ‒ قىزىلوردا وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
ۋدارتسيەۆ سەرگەي فەدوروۆيچ - قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ سۋدياسى؛
ۋماروۆا ايمان مۇرات قىزى - ادۆوكات، «پراۆوزاشيتنيكي» قوعامدىق قورىنىڭ تەڭ قۇرىلتايشىسى؛
فازىلجان انار مۇرات قىزى - الماتى قالاسى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ مۇشەسى؛
حايرۋلليەۆ مۇسا قاراشا ۇلى ‒ اتىراۋ وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
شاعىرتايەۆ يمامزادا قۋانىشباي ۇلى - قىزىلوردا وبلىستىق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ مۇشەسى؛
شايماردانوۆ جاندوس نۇرلان ۇلى ‒ «قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى قازاقستان ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى» رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك مەكەمەسىنىڭ ديرەكتورى؛
شاپاق ءۇنزيلا ‒ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، زاڭ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى؛
شاتالوۆ نيكيتا سەرگەيەۆيچ - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛
شيبۋتوۆ مارات ماكسۇم ۇلى - ساياساتتانۋشى؛
شىڭعىسبايەۆا ءلاززات التىنبەك قىزى - «قازاقستان حالقىنا» قوعامدىق قورىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى؛
شىڭعىسوۆ باۋىرجان قابدەن ۇلى ‒ ۇلىتاۋ وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى؛
ىسقاقوۆا جۇلدىزاي امانگەلدى قىزى - «قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى؛
ىزمۇحامبەتوۆ باقتىقوجا سالاحاتدين ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛
يۋسۋپوۆ مەيىرجان باقىت ۇلى - «قازاتومونەركاسىپ» ۇلتتىق اتوم كومپانياسى» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيا قۇرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.