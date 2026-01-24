كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەلەسى وتىرىسى وتەتىن كۇن ناقتىلاندى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسىنداعى ۇسىنىستار جيناقتالادى. بۇل تۋرالى استانادا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى ەلۆيرا ءازىموۆا ءمالىم ەتتى.
- بۇگىنگى العاشقى وتىرىستا باياندامىشىلار جۇمىس توبىنداعى پىكىرتالاس بارىسىندا جۇيەلەنگەن ۇسىنىستاردى جاريالادى. وسى ۇسىنىستار بۇگىن بىزگە تاپسىرىلدى. ودان باسقا، بۇگىن ءبىراز ادامنىڭ ۇسىنىسىن تىڭدادىق، ياعني ولار ناقتى باستامالاردى اتاپ ءوتتى. ەندى بىزگە ءسال ۋاقىت كەرەك. وسى ورايدا اتالعان ۇسىنىستاردى جيناقتاپ، سالىستارمالى كەستەگە جيناقتايىق. كەلەسى وتىرىستاردا وسى كەستە بويىنشا جۇمىسقا كوشەيىك، - دەدى ە. ءازىموۆا.
وسى ورايدا ول الداعى وتىرىستا ناقتى پىكىرلەر ايتىلىپ، كوميسسيا جاڭا نورمالار مەن تۇزەتۋلەر ەنگىزۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەيتىنىن ايتتى.
- كەلەسى وتىرىستى دۇيسەنبى كۇنى وتكىزەيىك. الدىن الا ۋاقىتىن تاعى ايتامىز، - دەدى ەلۆيرا ءازىموۆا.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن استانادا كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى باستالدى.