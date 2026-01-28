ق ز
    16:49, 28 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    كونستيتۋتسيالىق رەفورما: حالىق كەڭەسى رەفەرەندۋم وتكىزۋگە باستاما كوتەرە الادى

    استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ قازاقستان حالىق كەڭەسىنە رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى باستاما كوتەرۋ قۇقىعى بەرىلەتىنىن ءمالىم ەتتى.

    ا
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    - ونىڭ قۇرىلتايعا زاڭ جوبالارىن ەنگىزۋ، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تاعايىنداۋ تۋرالى ۇسىنىسقا باستاما جاساۋ وكىلەتتىكتەرى بەلگىلەندى، - دەدى ول.

    ايتۋىنشا، بۇل كونستيتۋتسياعا قازاقستان حالىق كەڭەسىنە قاتىستى ماسەلەلەردى رەتتەيتىن جەكە ءبولىم ۇسىنۋدى قاجەت ەتەدى.

    - قۇرامىنا ەل ازاماتتارى كىرەتىن بۇل جوعارى كونسۋلتاتيۆتىك ورگان قازاقستان حالقىنىڭ مۇددەسىن بىلدىرەدى، - دەدى كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.

    جالپى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا وتىرىسىندا پارتيالار قانداي ۇسىنىس ايتقانىن مىنا سىلتەمە ارقىلى وقۋعا بولادى.

    بيلىك جانە ساياسات كونستيتۋتسيالىق رەفورما
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
