كونستيتۋتسيالىق رەفورما: حالىق كەڭەسى رەفەرەندۋم وتكىزۋگە باستاما كوتەرە الادى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ قازاقستان حالىق كەڭەسىنە رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى باستاما كوتەرۋ قۇقىعى بەرىلەتىنىن ءمالىم ەتتى.
- ونىڭ قۇرىلتايعا زاڭ جوبالارىن ەنگىزۋ، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تاعايىنداۋ تۋرالى ۇسىنىسقا باستاما جاساۋ وكىلەتتىكتەرى بەلگىلەندى، - دەدى ول.
ايتۋىنشا، بۇل كونستيتۋتسياعا قازاقستان حالىق كەڭەسىنە قاتىستى ماسەلەلەردى رەتتەيتىن جەكە ءبولىم ۇسىنۋدى قاجەت ەتەدى.
- قۇرامىنا ەل ازاماتتارى كىرەتىن بۇل جوعارى كونسۋلتاتيۆتىك ورگان قازاقستان حالقىنىڭ مۇددەسىن بىلدىرەدى، - دەدى كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
