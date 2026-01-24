كونستيتۋتسيالىق رەفورما: E- Otinish پەن eGov ارقىلى عانا 600-دەن استام ۇسىنىس تۇسكەن
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەرلان قارين كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى ازاماتتىق قوعام قالاي قابىلداعانىن ايتتى.
- مۇنداي اۋقىمدى تۇزەتۋلەر كەزىندە ازاماتتاردىڭ دا پىكىرى ەسكەرىلۋى ءتيىس. سول سەبەپتى 14-قازاندا ازاماتتاردىڭ ۇسىنىس-پىكىرىن جيناقتاۋ ءۇشىن e-Otinish جانە eGov پورتالدارىندا «پارلامەنتتىك رەفورما» دەگەن ارنايى ءبولىم اشىلدى. پارلامەنتاريزم ينستيتۋتى كەلىپ تۇسكەن ۇسىنىستاردى جيناقتاپ، جۇيەلەۋمەن اينالىستى. سونىمەن قاتار بۇل ىسكە زاڭناما جانە قۇقىقتىق اقپارات ينستيتۋتى، ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى تارتىلدى. بۇل قۇرىلىمدار پارلامەنتاريزمگە قاتىستى حالىقارالىق تاجريبەنى ءبىر اي بويى مۇقيات زەردەلەدى. وسىلايشا، جۇمىس توبىنىڭ مۇشەلەرىنە بارلىق اقپارات پەن تالداۋ ناتيجەلەرى ۇسىنىلدى. قازان ايىنان بەرى پارلامەنتتىك رەفورماعا قاتىستى ۇسىنىستار تۇگەل جيناقتالدى، - دەدى ەرلان قارين كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسىندا.
ول جۇمىس توبىنىڭ مۇشەلەرىنە ءوز ۇسىنىس-پىكىرلەرىن ازىرلەۋگە ءبىر اي ۋاقىت بەرىلگەنىن ەسكە سالدى.
- جۇمىس توبىنىڭ مۇشەلەرىمەن قاتار، Amanat، اۋىل، Respublica، اق جول، قازاقستان حالىق پارتياسى، جالپىۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتياسى وزدەرىنىڭ وي-پىكىرىن دايىنداپ، جولدادى. سونداي- اق «بايتاق» پارتياسى، «جاڭارۋ» سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قوزعالىسى، رەسپۋبليكالىق ادۆوكاتتار القاسى، «Toqtamys» ادۆوكاتتار قاۋىمداستىعى، حالىقارالىق اربيتراج جانە مەدياتسيا پالاتاسى، پارلامەنتاريزمدى دامىتۋ قورى، ەكونوميكالىق ساياسات ينستيتۋتى، «ازاماتتىق باستاما» باستاماشىلىق توبى جانە باسقا دا ۇيىمدار ءوز ۇسىنىستارىن جولدادى، - دەدى ول.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى كونستيتۋتسيالىق رەفورماعا قاتىستى 7 ساياسي پارتيا، 16 قوعامدىق ۇيىم ءوز ۇسىنىستارىن جىبەرگەنىن، ال، e- Otinish جانە eGov پورتالدارى ارقىلى ازاماتتار مەن قوعام بەلسەندىلەرى تاراپىنان 600-دەن استام ۇسىنىس تۇسكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، Jibek Joly ارناسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ قۇرامىندا كىمدەر كىرگەنىن جازعان ەدىك.