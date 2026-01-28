كونستيتۋتسيالىق رەفورما پارلامەنتتىك وزگەرىستەرمەن شەكتەلمەيدى - ايدوس سارىم
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار باستاپقىدا پارلامەنتتىك جۇيەنى جەتىلدىرۋ اياسىندا قاراستىرىلعانىمەن، قوعامنان تۇسكەن ۇسىنىستاردىڭ اۋقىمىنا بايلانىستى كەڭەيتىلدى.
بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتى، كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيا مۇشەسى ايدوس سارىم Jibek Joly تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، رەفورمانىڭ العاشقى كەزەڭىندە جۇمىس توبى نەگىزىنەن پارلامەنتكە قاتىستى نورمالارمەن اينالىسقان. الايدا مەملەكەتتىك ورگاندارعا جانە پرەزيدەنتكە كەلىپ تۇسكەن ۇسىنىستاردىڭ مازمۇنى بۇل ءتاسىلدىڭ جەتكىلىكسىز ەكەنىن كورسەتتى.
قوعام تاراپىنان كوتەرىلگەن باستامالاردىڭ ەداۋىر بولىگى كونستيتۋتسيانىڭ ءبىرىنشى جانە ەكىنشى تاراۋلارىنا باعىتتالعان. سونىڭ ءبىرى - ادۆوكاتتاردىڭ كونستيتۋتسيالىق مارتەبەسىن ايقىنداۋ جونىندەگى ۇسىنىس. دەپۋتات بۇل ماسەلەنىڭ ۇزاق جىل بويى كوتەرىلىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- ادۆوكاتتار سوت پروتسەسىنىڭ تولىققاندى قاتىسۋشىسى رەتىندە وزدەرىنىڭ مارتەبەسىن كونستيتۋتسيا دەڭگەيىندە بەكىتۋدى ۇسىنىپ كەلەدى. الايدا بۇل باستاما پارلامەنتتىك رەفورما فورماتىنا سىيماعان. مۇنداي باستامالار كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە قاراستىرۋدى تالاپ ەتەدى، - دەدى ول.
ايدوس سارىم 1995-جىلعى كونستيتۋتسيا قابىلدانعان كەزەڭ مەن قازىرگى قوعامدىق-ساياسي جاعدايدىڭ ايىرماشىلىعىنا دا نازار اۋداردى. ونىڭ ايتۋىنشا، سول كەزدە مەملەكەت ەندى قالىپتاسۋ كەزەڭىندە بولسا، بۇگىندە ينستيتۋتسيونالدىق جانە قۇقىقتىق تالاپتار ايتارلىقتاي وزگەرگەن.
دەپۋتاتتىڭ پىكىرىنشە، وسى فاكتورلاردىڭ بارلىعى كونستيتۋتسيالىق جينالىس شاقىرىپ، ارنايى كوميسسيا قۇرۋ قاجەتتىگىن تۋىنداتتى. قازىرگى تاڭدا بۇل جۇمىسقا پارلامەنت پالاتالارى، سوت ورگاندارى، مەملەكەتتىك مەكەمەلەر، عىلىمي جانە ساراپتامالىق ۇيىمدار تارتىلعان.
- بۇل تەك شەكتەۋلى توپتىڭ جۇمىسى ەمەس. پروتسەستە مىڭداعان ادامنىڭ مۇددەسى جاتىر. سوندىقتان كونستيتۋتسياعا ەلەۋلى وزگەرىستەر ەنگىزىلۋى مۇمكىن، - دەپ ءتۇسىندىردى ايدوس سارىم.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ايدوس سارىم وسى اپتادا پرەزيدەنتكە كونستيتۋتسيانىڭ قورىتىندى ءماتىنى ۇسىنىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان.