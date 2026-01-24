كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ قۇرىلۋىن كونستيتۋتسيالىق ترانسفورماتسياعا ءوتۋ رەتىندە قاراستىرعان ءجون - ءازىموۆا
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ الدىندا ايرىقشا ميسسيا تۇر. بۇل تۋرالى استانادا كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى ەلۆيرا ءازىموۆا ءمالىم ەتتى.
- بارلىق ساياسي پارتيا، ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار، كاسىپكەرلىك قۇرىلىمدار، زاڭگەرلەر مەن ساراپشىلار باستامالارىن جولدادى. سول سەبەپتى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ قۇرىلۋىن سالالىق وزگەرىستەردەن كەشەندى كونستيتۋتسيالىق ترانسفورماتسياعا ءوتۋ رەتىندە قاراستىرعان ءجون. كوميسسيا قۇرامىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتىنىڭ دەپۋتاتتارى، ءماسليحات ءتوراعالارى، باق باسشىلارى، قوعامدىق بەلسەندىلەر، مەملەكەتتىك ورگاندار مەن وڭىرلىك قوعامدىق كەڭەستەردىڭ وكىلدەرى، سونداي- اق ساراپتامالىق جانە عىلىمي قاۋىمداستىقتار ەندى. بۇل قوعامدىق كوزقاراستاردىڭ، تاجىريبە مەن سۇرانىستىڭ ءارالۋاندىعىن كورسەتەدى، - دەدى ە. ءازىموۆا.
وسى ورايدا ول كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ الدىندا ايرىقشا ميسسيا تۇرعانىن اتاپ ءوتتى. ءبىر جاعىنان كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىستىڭ ىرگەلى قاعيداتتارىن ساقتاي وتىرىپ، ەكىنشى جاعىنان زاماناۋي سىن-قاتەرلەرگە قاتىستى ءوز ۇستانىمىن لايىقتى تۇردە ايقىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن اتا زاڭنىڭ تيىسىنشە تەڭگەرىمىن قامتاماسىز ەتۋ ەسكەرىلگەنىن ايتتى.
- سىزدەردىڭ كاسىبي تاجىريبەلەرىڭىز، وتانسۇيگىشتىك جانە سالماقتى ۇستانىمدارىڭىز بارلىق ۇسىنىستى جان- جاقتى قاراستىرۋعا، ولاردى جۇيەلەپ قورىتۋعا، ەلىمىزدىڭ دامۋىنا قۋاتتى سەرپىن بەرە الاتىن ناقتى ءارى سارالانعان وزگەرىستەر جوباسىن ازىرلەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى ول.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلۆيرا ازىموۆا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ الدىندا ايرىقشا ميسسيا تۇرعانىن ايتتى.