كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ الدىندا ايرىقشا ميسسيا تۇر - ەلۆيرا ءازىموۆا
استانا. KAZINFORM - استانادا كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى باستالدى.
- 2025-جىلعى 8-قىركۇيەكتە پرەزيدەنت «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى حالىققا جولداۋىندا جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندە ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋىنا ەلەۋلى وڭ ىقپال ەتەتىن جاڭا ساياسي رەفورمانى جاريالادى. مەملەكەت باسشىسى «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» تۇجىرىمداماسى نەگىزىندە ەلىمىزدە ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ باستاماسىن كوتەردى. وزدەرىڭىزگە بەلگىلى، پارلامەنتتىك رەفورمانى ازىرلەۋ جونىندەگى جۇمىس توبى 2025-جىلعى قازان ايىنان باستاپ بەلسەندى جۇمىس اتقاردى. ونىڭ قۇرامىنا بەلگىلى زاڭگەرلەر مەن ساراپشىلار، ساياسي پارتيالار جانە قوعامدىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى كىردى. وسى ۋاقىت ارالىعىندا جۇمىس توبى بارلىق ۇسىنىمدى مۇقيات زەردەلەپ، جۇيەلەدى، سونداي-اق ازاماتتاردان كەلىپ تۇسكەن ۇسىنىستاردى جان-جاقتى تالدادى. ازاماتتار ءوز ۇسىنىستارىندا تەك ءبىر پالاتالى پارلامەنت ماسەلەسىن عانا كوتەرگەن جوق. وسىعان وراي، مەملەكەت باسشىسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيا قۇرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، - دەدى كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى ەلۆيرا ءازىموۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا جۇمىس توبىنىڭ مۇشەلەرىنەن بولەك، ازاماتتاردان ەكى مىڭنان استام ۇسىنىس كەلىپ تۇسكەنىن ەرەكشە اتاپ وتكەن ءجون. كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ قۇرىلۋى وسى ۋاقىتقا دەيىن اتقارىلعان جۇمىستىڭ قيسىندى جالعاسى، سونداي-اق بىرنەشە ايعا ۇلاسقان پىكىرتالاستار بارىسىندا قالىپتاسقان اۋقىمدى قوعامدىق سۇرانىسقا بەرىلگەن جاۋاپ بولدى.
- پرەزيدەنت ۇسىنعان مەملەكەتتىك بيلىكتى ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە - قۇرىلتايعا وتكىزۋ، حالىق كەڭەسىن قۇرۋ، ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىن ەنگىزۋ جانە باسقا دا ماسەلەلەر جان-جاقتى ءارى كەشەندى تۇردە زەردەلەپ، پىسىقتاۋدى قاجەت ەتەدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ساياسي جاڭعىرۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باسۋدا. مەملەكەت باسشىسى ءارى قارايعى دامۋدىڭ ينستيتۋتسيونالدىق تەپە- تەڭدىكتى نىعايتۋ، زاڭ شىعارۋشى بيلىكتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، تەجەمەلىك تەپە-تەڭدىك جۇيەسىن كۇشەيتۋ، سونداي-اق قوعامنىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋعا قاتىسۋىن قامتاماسىز ەتەتىن كونستيتۋتسيالىق مەحانيزمدەردى جاڭارتۋ ارقىلى عانا مۇمكىن ەكەنىن ايقىن اتاپ كورسەتتى، - دەدى ول