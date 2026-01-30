كونستيتۋتسيالىق كوميسسيادا مەملەكەتكە قاۋىپ توندىرەتىن ارەكەتتەر ناقتى تالقىلاندى - دەپۋتات
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مەملەكەتكە، قوعامعا جانە بەيبىت ومىرگە قاۋىپ توندىرەتىن ارەكەتتەردى انىق كورسەتىپ جاتىر. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا) كەزەكتى وتىرىسىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى ماكسيم روجين ەتتى.
- ۇسىنىلىپ وتىرعان رەداكسيادا ءبىز مىنالاردى ناقتى كورسەتەمىز. كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىستى كۇشتەپ وزگەرتۋگە شاقىرۋعا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعى مەن ەگەمەندىگىنە قول سۇعۋعا، قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋعا، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە نۇقسان كەلتىرۋگە، سوعىستى جانە قارۋلى قاقتىعىستاردى ناسيحاتتاۋعا، الەۋمەتتىك ءارى ناسىلدىك، ۇلتتىق، ەتنيكالىق جانە ءدىني ارتىقشىلىقتاردى قوزدىرۋعا، زورلىق-زومبىلىق پەن قاتىگەزدىكتى دارىپتەۋگە جول بەرىلمەيتىنى كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە بەكىتىلدى. سونىمەن قاتار، تەك وسىنداي ارەكەتتەردىڭ ءوزى عانا ەمەس، ولارعا ارانداتۋشىلىق قىزمەت پەن ۇندەۋلەرگە دە جول بەرىلمەيتىنى ناقتى جازىلدى. بۇل - وتە ماڭىزدى قۇقىقتىق ناقتىلاۋ. ويتكەنى زاڭعا باعىنۋ تەك جازالاۋ ارقىلى عانا ەمەس، ەڭ الدىمەن، قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ ارقىلى قامتاماسىز ەتىلەدى، - دەدى ماكسيم روجين.
ونىڭ ايتۋىنشا، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مەملەكەتكە، قوعامعا جانە بەيبىت ومىرگە ءقاۋىپ توندىرەتىن ارەكەتتەردىڭ شەگىن انىق كورسەتىپ جاتىر.
- بۇل دەموكراتيالىق مەملەكەتتىك ءوزىن-ءوزى قورعاۋ تەتىگى. تۇراقتىلىق مەن قاۋىپسىزدىك كەز كەلگەن قۇقىق پەن بوستاندىقتىڭ ىرگەتاسى. سوندىقتان بۇل تۇزەتۋلەردى ەركىندىكتى شەكتەۋ دەپ ەمەس، ەركىن قوعامنىڭ نەگىزىن قورعاۋ دەپ قابىلداۋىمىز كەرەك، - دەدى دەپۋتات.