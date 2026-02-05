كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا قۇرامىندا جۋرناليستەر نە ىستەپ ءجۇر - ەرلان قاريننىڭ جاۋابى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا قۇرامىندا جۋرناليستەر مەن ءتىل ماماندارى نە ىستەپ جۇرگەنىن ايتتى.
- بىرنەشە اي بويى جۇرگىزىلگەن ۇزدىكسىز جۇمىستىڭ ناتيجەسىندە مەملەكەتتىك تىلدەگى كونستيتۋتسيا ءماتىنىنىڭ وقىلىمى ەداۋىر جەڭىلدەدى. بۇل مەملەكەتتىك تىلدە قۇقىقتىق تەرمينولوگيا تولىق قالىپتاسقانىن بىلدىرەدى. وسى ورايدا، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا قۇرىلعان كەزدە «ونىڭ قۇرامىندا ءتىل ماماندارى مەن جۋرناليستەر نە ىستەپ ءجۇر؟» دەگەن سىن دا ايتىلدى. بۇل رەتتە، ءتىل ماماندارى مەن جۋرناليستەر اتا زاڭ ءماتىنىنىڭ ساپالى ءارى تۇسىنىكتى جازىلۋىنا زور ۇلەس قوسىپ جاتىر. دەمەك، كەيبىرەۋلەردى مازالاعان سۇراقتىڭ جاۋابى دا وزدىگىنەن بەلگىلى بولدى عوي دەپ ويلايمىن، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
ايتا كەتەيىك، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىن ءتۇرلى مەكەمەلەر، ۇجىمدار تالقىلاپ جاتىر.