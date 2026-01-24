كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مۇشەسى سوت سانكسياسىنسىز ۇستاۋ مەرزىمىن 72 ساعاتتان 48 ساعاتقا دەيىن قىسقارتۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ مۇشەسى، رەسپۋبليكالىق ادۆوكاتتار القاسىنىڭ ءتوراعاسى ءمادي مىرزاعارايەۆ قازاقستان اۋماعىندا سوت سانكتسياسىنسىز ۇستاۋ مەرزىمىن 72 ساعاتتان 48 ساعاتقا دەيىن قىسقارتۋدى ۇسىندى.
- ادام قۇقىعىنىڭ تۇپكى نەگىزى - جەكە باس بوستاندىعى. ەشكىمنىڭ زاڭسىز ۇستالۋىنا جول بەرىلمەۋگە ءتيىس. قاماۋ - تەك سوت شەشىمىمەن عانا ورىندالاتىن ەڭ اۋىر شارا. بۇل - تالقىلاۋدى قاجەت ەتپەيتىن ىرگەلى قاعيدات. دەگەنمەن تەرگەۋ مۇددەسى مەن وبەكتيۆتى شىندىقتى ەسكەرمەۋگە دە بولمايدى. ۋاقىتشا ۇستاۋ - تەرگەۋدىڭ العاشقى كەزەڭىندەگى ءماجبۇرلى ايرىقشا شارا. ءبىراق وسى ۋاقىتشا شارانىڭ ءوزى مەيلىنشە قىسقا مەرزىمگە عانا قولدانىلۋعا ءتيىس. ەڭ باستىسى، سوت قاراۋىنا تەز ارادا جەتكىزۋ كەرەك. تەحنولوگيالار دامىعان بۇگىنگى زاماندا ماتەريالداردى سوتقا ۇسىنۋ ءۇشىن ۇزاق ۋاقىتتىڭ قاجەتى جوق. نەگىزگى تەرگەۋ ارەكەتتەرى العاشقى تاۋلىكتە-اق اتقارىلادى. سوت باقىلاۋىن ەرتەرەك ىسكە قوسۋ ازاماتقا عانا ەمەس، مەملەكەتكە دە ءتيىمدى. سوت سانكتسياسى - تەرگەۋ زاڭدىلىعىنىڭ باستى كەپىلى جانە قوعام سەنىمىنىڭ تىرەگى. وسى رەتتە حالىقارالىق وزىق تاجىريبەنى ەسكەرە وتىرىپ، كونستيتۋتسيادا سوت سانكسياسىنسىز ۇستاۋ مەرزىمىن 72 ساعاتتان 48 ساعاتقا دەيىن قىسقارتۋدى ۇسىنامىن، - دەدى ول كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسىندا.
سونداي-اق، ول ميراندا قاعيداتىنىڭ زاڭ پراكتيكاسىنداعى ۇستەمدىگى قانشالىقتى ماڭىزدى ەكەنىنە توقتالدى.
- ادامعا نە سەبەپتى ۇستالعانىن جانە ونىڭ قانداي قۇقىقتارى بار ەكەنىن ءدال سول ساتتە ەش كىدىرىسسىز، انىق جەتكىزۋ كەرەك. بۇل قاعيدا - ازاماتتى عانا ەمەس، مەملەكەتتىڭ بەدەلىن دە قورعايتىن تەتىك. اشىقتىق بار جەردە نەگىزسىز ۇرەي ەمەس، وركەنيەتتى قۇقىقتىق ديالوگ قالىپتاسادى. حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىندالعان ميراندا قاعيداسى - قۇقىقتىق مەملەكەتتىڭ مىزعىماس ولشەمى. ازامات ءوز قۇقىعىن تاعدىرى تارازىعا تۇسكەن العاشقى مينۋتتان باستاپ بىلۋگە ءتيىس. ءدال وسى سىندارلى ساتتە ادام مەملەكەتتىڭ قاتال كۇشىن ەمەس، ونىڭ ءادىل قورعانىن سەزىنۋ قاجەت. ال سول قۇقىقتاردىڭ ىشىندەگى ەڭ ماڭىزدىسى - كاسىبي ادۆوكاتتاردىڭ كومەگىنە جۇگىنۋ قۇقىعى. ادۆوكاتتىڭ كومەگىنسىز قۇقىق - قاعاز جۇزىندەگى دەكلاراتسيا عانا. ال كاسىبي ادۆوكاتتىڭ قاتىسۋى سول قۇقىقتىڭ ناقتى ىسكە اسۋى مەن شىنايى قورعاۋدىڭ كەپىلى. سوندىقتان ۇستالعان ادامعا ونىڭ قۇقىقتارىن، سونىڭ ىشىندە ادۆوكات كومەگىنە جۇگىنۋ مۇمكىندىگىن ۇستاۋ ساتىنەن باستاپ ءتۇسىندىرۋدى كونستيتۋتسيا دەڭگەيىندە بەكىتۋدى ۇسىنامىن، - دەدى ءمادي مىرزاعارايەۆ.
