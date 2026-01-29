كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مۇشەسى: جاڭا كونستيتۋتسيا ماسەلەسىن قاراۋ ورىندى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا رەسپۋبليكالىق ادۆوكاتتار القاسىنىڭ ءتوراعاسى ءمادي مىرزاعارايەۆ كوميسسيا اياسىندا جاڭا كونستيتۋتسيا ماسەلەسىن قاراۋدى ۇسىندى.
- كەيىنگى ەكى كۇن ىشىندە ءبىز ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىستەردى جان-جاقتى ءارى مۇقيات تالقىلادىق. كەشە جوبانىڭ الدىن الا نۇسقاسى تانىستىرىلدى. مەن بۇل وزگەرىستەردىڭ ءبارىن تەرەڭنەن زەردەلەپ شىقتىم. مۇنداي كونستيتۋتسيانىڭ مازمۇندىق تۇجىرىمداماسىن وزگەرتۋگە باعىتتالعان وزگە دە ماڭىزدى جاڭالىقتار از ەمەس، - دەدى ول.
ءمادي مىرزاعارايەۆ ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىستەردىڭ ءبارى قوعامنىڭ بۇگىنگى سۇرانىسىنا، زامان تالابىنا ساي كەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- وسىعان بايلانىستى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا اياسىندا جاڭا كونستيتۋتسيا ماسەلەسىن قاراۋ ورىندى دەپ سانايمىن. ءسوز سوڭىندا بۇل وزگەرىستەر بويىنشا تۇپكىلىكتى شەشىمدى قازاقستان حالقى قابىلدايتىنىن تاعى ءبىر مارتە اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇل وزگەرىستەردىڭ تاعدىرىن رەفەرەندۋم ايقىندايدى. بۇگىنگى ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - قوعامعا ايقىن ءارى ادامعا باعىتتالعان كونستيتۋتسيالىق شەشىمدەردى ۇسىنۋ. ودان ارعىسى حالقىمىزدىڭ قولىندا، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ V وتىرىسىن Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسۋرستارىنان كورۋگە بولادى.
وتكەن اپتادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتىپ، ءبىر پالاتالى «قۇرىلتايدىڭ» فۋنكتسياسى مەن قۇرامى، ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنىڭ مەملەكەتتىك بيلىكتەگى ورنى، زاڭ شىعارۋ باستاماسىن كوتەرۋگە حاقىلى «حالىق كەڭەسىنىڭ» قۇزىرەتى قانداي بولاتىنى ايتىلعان ەدى.