كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا: ەكى مىڭنان استام ۇسىنىس ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - استانادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسى باستالدى. ءىس- شارا كونستيتۋتسيالىق رەفورماعا بايلانىستى تۇسكەن ۇسىنىستاردى تالقىلاۋعا ارنالدى.
كوميسسيا جۇمىسى اشىقتىق پەن جاريالىلىق قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن، ال تالقىلاۋدىڭ بارلىق كەزەڭى جۇرتشىلىق ءۇشىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلىپ جاتىر.
وتىرىستىڭ مودەراتورى، ق ر كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ ءتورايىمى ەلۆيرا ءازىموۆا كوميسسياعا ەكى مىڭنان استام ۇسىنىس تۇسكەنىن، ولاردىڭ بارلىعى ءبىرتۇتاس جيناقتالعان كەستەگە توپتاستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ازاماتتار مەن ساراپشىلاردىڭ بەلسەندى قاتىسۋى كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەردىڭ قوعامدىق ماڭىزىن جانە رەفورماعا دەگەن جوعارى قىزىعۋشىلىقتى ايقىن كورسەتەدى.
«مۇنداي ديالوگ فورماتى رەفورمانىڭ نەگىزگى قاعيداتىن كورسەتەدى: كونستيتۋتسيالىق رەفورما ەڭ الدىمەن حالىقتىڭ مۇددەسى ءۇشىن جانە ونىڭ تىكەلەي قاتىسۋىمەن جۇرگىزىلەدى»، - دەدى ەلۆيرا ءازىموۆا.
وتىرىس اياسىندا ءۇش نەگىزگى سپيكەردىڭ باياندامالارى تىڭدالادى - ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ، سەنات دەپۋتاتى نۇرلان بەكنازاروۆ جانە ءماجىلىس دەپۋتاتى سنەجاننا يماشيەۆا.
ولار 2025-جىلدىڭ قازان ايىنان باستاپ تۇسكەن ۇسىنىستار نەگىزىندە ازىرلەنگەن قۇقىقتىق تاسىلدەر مەن تۇزەتۋلەردى ۇسىنادى.