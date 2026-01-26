كونستيتۋتسيادان ۇكىمەتتىڭ كەيبىر وكىلەتتىكتەرى الىنىپ تاستالادى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيادان ۇكىمەتتىڭ كەيبىر وكىلەتتىكتەرى الىنىپ تاستالادى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ ايتتى.
- كونستيۋتسيانىڭ 5-بولىمىندەگى ۇكىمەتتىڭ فۋنكتسيالارىن ايقىندايتىن ءتيىستى باپتا مەملەكەتتىك باعدارلامالاردى بەكىتۋگە، سونداي-اق مەملەكەتتىك كوميتەتتەرگە قاتىستى وكىلەتتىكتەردى، اتاپ ايتقاندا ولاردىڭ قىزمەتىنە باسشىلىق جاساۋ جانە اكتىلەردىڭ قولدانىلۋىن جويۋ نەمەسە توقتاتا تۇرۋ وكىلەتتىكتەرىن الىپ تاستاۋ ۇسىنىلادى، - دەدى ەرلان سارسەمبايەۆ.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، مەملەكەتتىك جوسپارلاۋدىڭ جاڭا جۇيەسىنە سايكەس، مەملەكەتتىك باعدارلامالار بۇل جۇيەنىڭ قۇجاتتارى بولىپ تابىلمايدى.
- مۇنداي باعدارلامالار قاجەتتىگىنە قاراي ازىرلەنىپ، بەكىتىلەتىن بولادى. قازىرگى ۋاقىتتا اتقارۋشى بيلىك قۇرىلىمىنداعى كوميتەتتەر ورتالىق اتقارۋشى ورگاننىڭ ۆەدومستۆوسى بولىپ سانالادى. وسىعان بايلانىستى ولاردى كونستيتۋتسيادا جەكە اتاپ ءوتۋدىڭ ورىندىلىعى جوق، - دەدى مينيستر.
بۇعان دەيىن سەنات دەپۋتاتى نۇرلان بەكنازاروۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا زاڭ شىعارۋ باستاماسى بار ورگاندار سانى ارتاتىنىن ايتتى.