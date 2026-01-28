كونستيتۋتسيادا نەكە مەن وتباسى قۇندىلىقتارى كۇشەيتىلمەك
استانا. KAZINFORM - اتا زاڭدا قورشاعان ورتانى قورعاۋ مىندەتى جاڭا ءبىر سيپاتقا يە بولماق. بۇل تۋرالى بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ ءمالىم ەتتى.
- كونستيتۋتسيادا نەكە مەن وتباسى قۇندىلىقتارى، سونداي-اق قورشاعان ورتانى قورعاۋ مىندەتى جاڭا ءبىر سيپاتقا يە بولماق. جالپىعا بىردەي تانىلعان حالىقارالىق اكتىلەر مەن دامىعان ەلدەردىڭ كونستيتۋتسيالارىن ەسكەرە وتىرىپ، ادام مەن ازاماتتىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن شەكتەۋ ماقساتتارى مەن شەكتەرى ناقتى بەلگىلەندى. مۇنداي شارالاردى ەنگىزۋدە قاجەتتىلىك، مولشەرلەستىك، مەملەكەت، قوعام جانە ادام مۇددەلەرىنىڭ اقىلعا قونىمدى تەڭگەرىمىن قامتاماسىز ەتۋ ماڭىزدىلىعى جاڭا كونستيتۋتسيالىق ماتىننەن انىق كورىنەدى، - دەدى باقىت نۇرمۇحانوۆ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا) ءتورتىنشى وتىرىسى ءوتتى.
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ سايتىندا ادەتتەگىدەي وتىرىستان تىكەلەي ەفير ۇيىمداستىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مەملەكەتتىك رامىزدەر تۋرالى كونستيتۋتسيالىق ەرەجەلەردى جەتىلدىردى.