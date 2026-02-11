كونستيتۋتسيادا ۇلتتىق ۆاليۋتا 2 تىلدە دە «تەڭگە» دەپ جازىلادى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتايعا كونستيتۋتسياعا سايكەس وزگە ماسەلەلەر بويىنشا دا زاڭ قابىلداۋ قۇقىعى بەرىلمەك. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ 12-وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ ايتتى.
- كوميسسياعا كەيبىر نورمالاردىڭ تۇجىرىمدامالارىن ناقتىلاۋ تۋرالى ۇسىنىستار كەلگەن بولاتىن. ولاردىڭ كەيبىرەۋلەرى ەسكەرىلدى. مىسالى، پرەامبۋلادا ورىس تىلىندە «يسكوننىي» ءسوزى «يسكوننو» دەپ اۋىستىرىلدى - «يسكوننو كازاحسكي زەملە». كەيبىر باپتاردا «ادام قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارى» دەگەن سوزدەر «ادام مەن ازاماتتىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتار» دەپ الىندى. ول پرەامبۋلاعا، رەسپۋبليكا قىزمەتىنىڭ نەگىز قۇراۋشى قاعيداتتارىنا جانە باسقا دا تارماقتارعا قاتىستى. ادام مەن ازامات قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋ سوت بيلىگىن جۇزەگە اسىرۋدىڭ ماقساتى بولىپ انىقتالدى. 2-باپتا قوس تىلدە دە تەڭگە دەپ جازىلدى. ەلوردانىڭ مارتەبەسى كونستيتۋتسيالىق زاڭدا ايقىندالادى. مەملەكەتتىك ورگاندارىدڭ زاڭسىز ارەكەتتەرىنەن كەلتىرىلگەن زياندى مەملەكەتتەن وتەتۋ قۇقىعى 15-باپتان 14-باپقا اۋىستىرىلدى، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەيبىر كوميسسيا مۇشەلەرى «ادام قۇقىقتارى ابسوليۋتتى» دەگەن تەرميندى اۋىستىرۋ قاجەتتىگىنە نازار اۋدارعان.
- سوندىقتان 14-باپتىڭ 2-تارماعىندا بۇل تەرمين «اجىراتۋعا جانە ايىرۋعا بولمايتىن» قۇقىق دەپ وزگەرتىلدى. 17-باپتا «ءومىر ءسۇرۋ قۇقىعى ءارى ادامنىڭ اجىراتۋعا جانە ايىرۋعا بولمايتىن قۇقىعى» دەپ الىندى. 12-باپتىڭ 3-تارماعى ناقتىلاندى. وعان سايكەس، «ءوزىنىڭ تۋىلعانىنا وراي وزگە ەلدىڭ ازاماتتىعىن العان كامەلەتكە تولماعان بالاعا زاڭدا كوزدەلگەن ەرەجەلەر قولدانىلادى» دەپ جازىلدى. 23-باپتىڭ 6-تارماعىندا «ارانداتۋ ارەكەتىنە» دەگەن سوزدەر الىنىپ تاستالدى. 12، 13، 14، 33، 45 جانە 49-باپتاردىڭ رەداكسيالارى ناقتىلاندى. 60-باپتىڭ 3-تارماعىندا قۇرىلتاي كونستيتۋتسياعا سايكەس وزگە ماسەلەلەر بويىنشا دا زاڭ قابىلدايدى دەپ جازىلدى. العاشقى نۇسقادا بۇل قوعامدىق قاتىناستار تىزبەسى جابىق ەدى. راسىمدىك سيپاتىن ەسكەرە وتىرىپ، زاڭ جوبالارى بويىنشا وقىلىمدار سانىن كونستيتۋتسيالىق زاڭدا بەلگىلەۋ ۇسىنىلدى، - دەدى باقىت نۇرمۇحانوۆ.
بۇعان دەيىن كونستيتۋتسيالىق كوميسسياعا جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى بويىنشا 10 مىڭنان استام ءوتىنىش تۇسكەنىن جازعان ەدىك.