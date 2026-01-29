كونستيتۋتسيادا ەلدىڭ اكىمشىلىك-اۋماقتىق قۇرىلىمىن كونستيتۋتسيالىق زاڭمەن ايقىنداۋ قاجەت - دانيا ەسپايەۆا
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيادا ەلدىڭ اكىمشىلىك-اۋماقتىق قۇرىلىمىن كونستيتۋتسيالىق زاڭمەن ايقىنداۋ قاجەت. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى دانيا ەسپايەۆا ايتتى.
- پارلامەنتتىك رەفورما باستاماسى بۇكىل اتا زاڭدى قايتادان، تەرەڭ زەردەلەۋدى تالاپ ەتىپ وتىر. قوعامدىق قاتىناستىڭ وزگەرۋى، جاڭا تەحنولوگيالار، سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت قوسىمشا قۇقىقتىق رەتتەۋ شارالار قاجەتتىگىن تۋدىردى. قازىرگى زامانعى سىن-قاتەرلەر مەن ادام قۇقىقتارىنىڭ تەرەڭىرەك رەتتەلۋى جاڭارتىلعان زاڭنامالىق بازانى قاجەت ەتەدى. مۇنىڭ ءبارى نەگىزگى زاڭدا كورىنىس تابۋى كەرەك. جەكەلەگەن تۇزەتۋلەر مۇنداي وزگەرىستەردى ورنىقتى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن قاجەتتى تۇتاستىق پەن ايقىندىقتى قامتاماسىز ەتپەيدى، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدە ارنايى ەكونوميكالىق رەجيمنىڭ پايدا بولۋى اۋماقتاردى دامىتۋ مەن ينۆەستيتسيا تارتۋداعى قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق مۇددەلەرىنە جاۋاپ بەرەدى. بۇل رەتتە اكىمشىلىك-اۋماقتىق قۇرىلىمعا ىقپال ەتۋى مۇمكىن دەگەن قاۋىپتىڭ الدىن العان ءجون. وسىعان وراي رەسپۋبليكانىڭ ەگەمەندىگى ونىڭ بۇكىل اۋماعىنا تارالادى جانە مەملەكەت اۋماعىنىڭ قول سۇعىلمايتىندىعىن، تۇتاستىلىعىن جانە اجىراماستىعىن قامتاماسىز ەتەدى.
- وسىعان وراي اكىمشىلىك- اۋماقتىق قۇرىلىم ماسەلەسىن زاڭمەن ەمەس، كونستيتۋتسيالىق زاڭمەن ايقىنداۋدى ۇسىنامىن. بۇل ءبىز كۇشەيتۋگە ءتيىس كونستيتۋتسيالىق كەپىل. سوندىقتان كەشە قولىمىزعا العان جوبانىڭ 2-بابىن ءتيىستى ەرەجەمەن بەكىتۋدى ۇسىنامىن، - دەدى دانيا ەسپايەۆا.
ءماجىلىس دەپۋتاتى مەملەكەتكە زاماناۋي جانە ورنىقتى قۇقىقتىق بازا قاجەت ەكەنىن اتامپ ءوتتى.
- جاڭا كونستيتۋتسيا - ءبىز كۇتكەن رەفورمالار ءۇشىن ەڭ جوعارى زاڭدىلىق اكتىسى. ول قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىلىكتىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باسىپ، نەگىزگى زاڭى بۇكىل ەل دامۋىنىڭ كەپىلىنە اينالعانىنىڭ ايعاعى بولماق، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، كونستيتۋتسياعا قىلمىستىق پروتسەستە پروكۋرور مەن ادۆوكاتتىڭ مارتەبەسىن تەڭ ەتەتىن نورما ەنگىزىلمەك.