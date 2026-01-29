كونستيتۋتسيادا ءدىننىڭ مەملەكەتتەن بولەك ەكەنى انىق جازىلادى - ەرلان قارين
استانا. KAZINFORM — مەملەكەتتىك كەڭەسشى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەرلان قارين كونستيتۋتسيانىڭ جاڭا ماتىنىنە دىنگە قاتىستى قانداي تولىقتىرۋلار بولعانىن ايتىپ بەردى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشىنىڭ ايتۋىنشا، جاڭا كونستيتۋتسيادا قوعامداعى جاڭا قۇندىلىقتار ايقىندالىپ وتىر.
− وسى كۇندەرى كەي ازاماتتار «جاڭا كونستيتۋتسيا نەگە كەرەك؟ قانداي قاجەتتىلىك بولدى؟» دەگەن سۇراقتاردى كورەمىز. سەبەبى مەملەكەت وزگەردى، قوعام وزگەردى. سوڭعى جىلداردىڭ وزىندە قوعامدىق مەنتاليتەت وزگەرىپ جاتىر. سونىڭ ناتيجەسىندە جاڭا قوعامدىق سۇرانىس، جاڭا تالاپتار پايدا بولۋدا. جاڭا كونستيتۋتسيا وسى تالاپتار مەن سۇرانىستارعا جاۋاپ بەرەدى، − دەدى ەرلان قارين كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ بەسىنشى وتىرىسىندا.
سونىڭ ءبىرى - ءدىن مەن مەملەكەت ارا-جىگىن ناقتى بەلگىلەۋ.
− جاڭا رەداكسياداعى كونستيتۋتسيانىڭ 5-بابىندا «ءدىن مەملەكەتتەن بولەك» دەپ انىق جازىلعان. ءوز كەزەگىندە 30-باپقا «رۋحاني- ءدىني ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن قوسپاعاندا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇيىمدارى مەن مەكەمەلەرىندە ءبىلىم مەن تاريبە بەرۋ جۇيەسى زايىرلىق سيپاتقا يە» دەگەن جاڭا نورما قوسىلىپ وتىر. مۇنىڭ بارلىعى مازمۇنى جاعىنان دا، ماعىنا جاعىنان دا وتە ماڭىزدى شەشىم، − دەدى ەرلان قارين.
تاعى ءبىر قوعامداعى تالاپتىڭ ءبىرى - جات مادەني مودەلدەر مەن مىنەز-قۇلىق نورمالارىن كۇشتەپ ەنگىزۋ ارەكەتتەرىنە دەگەن الاڭداۋشىلىق. سوندىقتان كونستيتۋتسيادا نەكەنىڭ - ەر مەن ايەلدىڭ ەرىكتى ءارى تەڭ قۇقىلى وداق ەكەنى العاش رەت بەكىتىلۋدە.
− مۇنداي شەشىم ءداستۇرلى قۇندىلىقتاردى ەڭ جوعارعى قۇقىقتىق دەڭگەيدە قورعاۋعا باعىتتايدى. ەكىنشى جاعىنان، بۇل ايەلدەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدى كۇشەيتەدى. ايەلدەردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ سوڭعى جىلدارداعى قوعامداعى ۇلكەن تالاپ-سۇرانىستاردىڭ ءبىرى. جاڭا كونستيتۋتسيا بۇل سۇرانىستارعا دا جاۋاپ بەرەدى. ءداستۇرلى قۇندىلىقتاردى قورعاۋ ادام قۇقىقتارىنا قارسى ەمەس، كەرىسىنشە ولارمەن ۇيلەسىمدى ۇشتاستىرىپ وتىر، − دەپ تۇيىندەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
ايتا كەتەلىك ەرلان قارين كونستيتۋتسيانىڭ باستى ەرەكشەلىكتەرىنىڭ ءبىرى ادام قۇقىقتارىنا باعدارلاۋىندا دەگەن ەدى.