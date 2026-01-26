كونستيتۋتسيادا باس پروكۋروردىڭ بەس جىلدىق وكىلەتتىك مەرزىمى الىنىپ تاستالادى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋروردىڭ قورعالۋى مارتەبەسىنە قاتىستى وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- كونستيتۋتسيانىڭ 83-بابىندا باس پروكۋروردىڭ بەس جىلدىق وكىلەتتىك مەرزىمى الىنىپ تاستالادى. سونىمەن قاتار اتالعان تارماققا باس پروكۋروردىڭ قورعالۋى مارتەبەسىنە قاتىستى وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى. اتاپ ايتقاندا، باس پروكۋرورىن ءوز وكىلەتتىگى مەرزىمى ىشىندە قىلمىس ورنىندا نەمەسە اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىس جاساعاندا ۇستاۋ جاعدايلارىن قوسپاعاندا، پرەزيدەنتتىڭ كەلىسىمىنسىز ۇستاۋعا، كۇزەتپەن ۇستاۋعا، كۇشتەپ اكەلۋگە، سوت تارتىبىمەن بەلگىلەنەتىن اكىمشىلىك جازا قولدانۋعا، قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا تارتۋعا بولمايدى، - دەدى ەرلان سارسەمبايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسىعان ۇقساس تۇزەتۋلەر كونستيتۋتسيانىڭ 71-بابىندا دا جانە باسقا دا باپتارىنا ساي تيىسىنشە كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ ءتوراعاسى مەن سۋديالارىنا، بارلىق تۇراقتى سۋديالارعا، سونداي-اق ق ر ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلگە قاتىستى كوزدەلەدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، استانادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسى باستالدى. ءىس-شارا كونستيتۋتسيالىق رەفورماعا بايلانىستى تۇسكەن ۇسىنىستاردى تالقىلاۋعا ارنالدى.
ق ر كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ ءتورايىمى ەلۆيرا ءازىموۆا كوميسسياعا ەكى مىڭنان استام ۇسىنىس تۇسكەنىن، ولاردىڭ بارلىعى ءبىرتۇتاس جيناقتالعان كەستەگە توپتاستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى.