كونستيتۋتسيادا ادۆوكاتۋرانىڭ مارتەبەسى جەكە باپپەن بەكىتىلمەك
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيادا ادۆوكاتۋرانىڭ مارتەبەسى جەكە باپپەن بەكىتىلمەك. بۇل تۋرالى بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- كونستيتۋتسيادا ادۆوكاتۋرانىڭ مارتەبەسىن جەكە باپپەن بەكىتۋ ۇسىنىلادى. ادۆوكاتۋرا سوت جۇيەسىنىڭ ەلەمەنتى ەمەس قۇقىقتاردى قورعاۋدىڭ دەربەس ينستيتۋتى رەتىندە تانىلادى. بۇل كونستيتۋتسيالىق جاڭالىق مەملەكەت كەپىلدىك بەرەتىن كاسىبي زاڭ كومەگىنە قول جەتكىزۋ قۇقىعىن نىعايتۋعا باعىتتالعان، - دەدى ە. سارسەمبايەۆ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، استانادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسى باستالدى. ءىس-شارا كونستيتۋتسيالىق رەفورماعا بايلانىستى تۇسكەن ۇسىنىستاردى تالقىلاۋعا ارنالدى.
ق ر كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ ءتورايىمى ەلۆيرا ءازىموۆا كوميسسياعا ەكى مىڭنان استام ۇسىنىس تۇسكەنىن، ولاردىڭ بارلىعى ءبىرتۇتاس جيناقتالعان كەستەگە توپتاستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى.