كونستيتۋتسياعا قىلمىستىق پروتسەستە پروكۋرور مەن ادۆوكاتتىڭ مارتەبەسىن تەڭ ەتەتىن نورما ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا رەسپۋبليكالىق ادۆوكاتتار القاسىنىڭ ءتوراعاسى ءمادي مىرزاعارايەۆ اتا زاڭعا ادۆوكاتتاردىڭ مارتەبەسىن نىعايتاتىن نورمالاردىڭ ەنەتىنىن ەرەكشە قۋانىشتى جاڭالىق دەپ سيپاتتادى.
- مەن ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزدى ءارى قۋانىشتى جايت - ادۆوكاتتى كونستيتۋتسيا دەڭگەيىندە قىلمىستىق پروتسەستە پروكۋرورمەن تەڭ دارەجەدەگى تاراپ رەتىندە بەكىتۋ تۋرالى ۇسىنىستىڭ قولداۋ تابۋى. جوباعا العاش رەت ادۆوكاتتاردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىنە ارنالعان ارنايى باپ ەنگىزىلىپ وتىر. بۇل بىزگە پروتسەستىڭ وزگە قاتىسۋشىلارىمەن تەڭ جاعدايدا ازاماتتىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا ناقتى مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ءمادي مىرزاعارايەۆ.
ونىڭ پايىمداۋىنشا، وزگەرتۋلەر جوباسىنا ەنگىزىلگەن جاڭا نورمالار قوعامنىڭ كۇتكەن سۇرانىستارىنا ساي كەلەدى.
- سەبەبى ولار ادامنىڭ ەنگىزگى قۇقىقتارىنا تىكەلەي قاتىستى. اتاپ ايتقاندا، «جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتەتىن زاڭنىڭ كەرى كۇشى بولۋى مۇمكىن بە» دەگەن ماسەلە، سوت شەشىمىنسىز ۇستاۋعا جول بەرمەۋ كەپىلدىكتەرى، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ ۇستالعان ازاماتقا سول ءساتتىڭ وزىندە ونىڭ قۇقىقتارىن ءتۇسىندىرۋ مىندەتى سەكىلدى ءتۇيىندى سۇراقتار قامتىلعان، - دەدى رەسپۋبليكالىق ادۆوكاتتار القاسىنىڭ ءتوراعاسى.
ەسكە سالايىق، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ V وتىرىسىن Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسۋرستارىنان كورۋگە بولادى.
وتكەن اپتادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتىپ، ءبىر پالاتالى «قۇرىلتايدىڭ» فۋنكتسياسى مەن قۇرامى، ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنىڭ مەملەكەتتىك بيلىكتەگى ورنى، زاڭ شىعارۋ باستاماسىن كوتەرۋگە حاقىلى «حالىق كەڭەسىنىڭ» قۇزىرەتى قانداي بولاتىنى ايتىلعان ەدى.