كونستيتۋتسياعا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى مينيسترلەردى لاۋازىمىنان بوساتاتىن نورما ەنگىزىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - سەنات دەپۋتاتى نۇرلان بەكنازاروۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا قۇرىلتايدىڭ ۇكىمەت جۇمىسىنا ىقپالى تۋرالى نورما ەنگىزۋ ۇسىنىلعانىن ايتتى.
- ۇكىمەت پەن جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋى تۋرالى ەسەبىن تالقىلاۋ، بەكىتۋ قۇرىلتاي قۇزىرەتىندە بولادى. قۇرىلتايدىڭ بۇل ەسەپتى بەكىتپەۋى ۇكىمەتكە سەنىمسىزدىك بىلدىرەتىنىن كورسەتەدى، - دەدى ول.
قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى كوپشىلىك داۋىسپەن مينيسترلەردىڭ تاعدىرىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن.
- قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ جالپى سانىنىڭ كەمىندە ۇشتەن ءبىرىنىڭ باستاماسىمەن ق ر ۇكىمەتى مۇشەلەرىنىڭ ءوز قىزمەتى ماسەلەلەرى جونىندەگى ەسەبىن تىڭداۋى، رەسپۋبليكا زاڭدارى ورىندالماعان جاعدايدا ەسەپتى تىڭداۋدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ق ر پرەزيدەنتىنە ۇكىمەت مۇشەسىن لاۋازىمىنان بوساتۋ تۋرالى مالىمدەمە قابىلداۋ قۇقىقتارى ءتيىستى جەكەلەگەن نورمادا ناقتىلاندى. مۇنداي جاعدايدا ق ر پرەزيدەنتى ۇكىمەت مۇشەسىن لاۋازىمىنان بوساتادى، - دەدى سەناتور.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل ايتىلىپ وتىرعان نورمالاردىڭ ءبارى ازىرگە ۇسىنىس قانا. نورمالاردىڭ قايسىسى قابىلدانىپ، قايسىسى اتا زاڭعا ەنبەيتىنىن رەفەرەندۋم شەشەدى.
ءدال قازىر كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ قازاق جانە ورىس تىلىندەگى Telegram ارناسىندا ءماتىن ترانسلياتسياسى بولادى.
وتكەن اپتادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتىپ، ءبىر پالاتالى «قۇرىلتايدىڭ» فۋنكتسياسى مەن قۇرامى، ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنىڭ مەملەكەتتىك بيلىكتەگى ورنى، زاڭ شىعارۋ باستاماسىن كوتەرۋگە حاقىلى «حالىق كەڭەسىنىڭ» قۇزىرەتى قانداي بولاتىنى ايتىلعان ەدى.