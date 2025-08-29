كونستيتۋتسياعا 30 جىل: قانداي قىلمىس جاساعاندار راقىمشىلىققا ىلىنبەيدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت پەن تۇركىستان وبلىسى بويىنشا قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى دەپارتامەنتىنە قاراستى مەكەمەلەردە جازاسىن وتەپ جاتقان 675 سوتتالعاننىڭ جەكە ىستەرى زەردەلەنىپ، راقىمشىلىققا ىلىكتى.
شىمكەنت قالاسى جانە تۇركىستان وبلىسى بويىنشا قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى دەپارتامەنتى ۇسىنعان اقپاراتقا سۇيەنسەك، كونستيتۋتسيانىڭ 30 جىلدىعىنا وراي جاريالانعان راقىمشىلىق كەيبىر ساناتتاعى ادامدارعا قولدانىلمايدى.
اتاپ ايتقاندا:
• سىبايلاس جەمقورلىق قىلمىستار؛
• تەرروريستىك قىلمىستار؛
• ەكسترەميستىك قىلمىستار جانە ەكسترەميزم بەلگىلەرى بار قىلمىستار؛
• كامەلەتكە تولماعانداردىڭ جىنىستىق تيىسپەۋشىلىگىنە قارسى قىلمىستار (ەرەكشە جاعدايلاردى قوسپاعاندا)؛
• ازاپتاۋ فاكتىلەرىن جاساعاندار؛
• قىلمىستىڭ قايتالانۋى نەمەسە قاۋىپتى قايتالانۋى كەزىندە جازا تاعايىندالعان؛
• ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالعاندار؛
• قىلمىستىق توپ، ۇيىمداسقان توپ، قىلمىستىق ۇيىم، قىلمىستىق قوعامداستىق، ترانسۇلتتىق ۇيىمداسقان توپ، ترانسۇلتتىق قىلمىستىق ۇيىم، ترانسۇلتتىق قىلمىستىق قوعامداستىق، تەرروريستىك توپ، ەكسترەميستىك توپ، باندا نەمەسە زاڭسىز اسكەريلەندىرىلگەن قۇرالىم قۇرامىندا قىلمىستار جاساعان.
• وزدەرىنە قاتىستى جازا ورىندالعان جانە جازاسىن وتەگەن،
• جازاسىن وتەۋ بارىسىندا قاساقانا قىلمىس جاساعاندار.
سونىمەن قاتار، ۇكىمدەردىڭ جيىنتىعىنا كىرەتىن جانە وسى زاڭ كۇشى قولدانىلمايتىن قىلمىستىق قۇقىقبۇزۋشىلىقتار جاساعان ادامدارعا دا راقىمشىلىق جۇرمەيدى.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن تۇركىستان مەن شىمكەنتتە 48 ادام راقىمشىلىقپەن بوستاندىققا شىققانىن جازعان بولاتىنبىز.