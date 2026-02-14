كونستيتۋتسيا پرەامبۋلاسىن وزگەرتۋ نە ءۇشىن قاجەت بولدى - ەرلان سايروۆتىڭ پايىمى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ پرەامبۋلاسى پاسسيونارلىق رۋحتا جازىلعان. بۇل تۋرالى «رەفەرەندۋم-2026» ونلاين مارافونى بارىسىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى ەرلان سايروۆ ايتتى.
- 30 جىلدىڭ ىشىندە زامان وزگەردى. جاڭا قازاق مەملەكەتتىگىن قالايتىن جاستار پايدا بولدى. وسى ۋاقىت ارالىعىندا قازاقتىڭ جاڭا ساياسي ۇرپاعىنىڭ پايدا بولۋىنا بايلانىستى قازاقستان كونستيتۋتسياسىنىڭ پرەامبۋلاسىن وزگەرتۋ قاجەتتىگى تۋدى. ويتكەنى، 30 جىلدىڭ ىشىندە قازاقتىڭ سالت-داستۇرىنە، ەجەلدەن كەلە جاتقان پاسسيونارلىق كۇشىنە جانە سونىمەن بىرگە قازاقتىڭ سول زاماندا دۇنيەنى ءدۇر سىلكىندىرگەن پاسسيونارلىق كۇشتىڭ ميراسقورى ەكەنىنە تاريحي دالەلدەر پايدا بولدى. بۇل تاريحي دالەلدەردى نەگىزگى زاڭعا ەنگىزۋ - بۇگىنگى تاڭداعى ءومىر زاڭدىلىعى ءارى وتە وزەكتى. سونداي-اق بولاشاق ۇرپاق تاۋەلسىز قازاقستاندى ارى قاراي الىپ ءجۇرۋى ءۇشىن ۇلكەن كۇش كەرەك. سول كۇش كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ پرەامبۋلاسىندا پاسسيونارلىق رۋحتا جازىلعان، - دەدى ول.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، كونستيتۋتسيا جوباسى الداعى 50 جىلعا باعىتتالعان يدەولوگيا سانالادى.
- سوندىقتان اتا زاڭنىڭ پرەامبۋلاسى يۋريسديكتسيالىق قۇجات ەمەس، بولاشاققا باعىتتالعان رۋحاني- يدەولوگيالىق ۇلكەن تۇجىرىمداما، - دەدى ەرلان سايروۆ.
جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن تۇسىندىرۋگە ارنالعان اقپاراتتىق الاڭ - «رەفەرەندۋم-2026» ونلاين مارافونى بارىسىندا قازاقستان زاڭگەرلەر وداعىنىڭ ءتوراعاسى سەرىك اقىلباي كونستيتۋتسيا جوباسى الدىمەن قازاق تىلىندە ۇعىنىقتى جازىلىپ، كەيىن رەسمي تىلگە اۋدارىلعانىن ايتقان ەدى.
اۆتور
مارلان جيەمباي