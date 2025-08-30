كونستيتۋتسيا قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ، قازاق مەملەكەتتىلىگىنىڭ بەرىك تۇعىرىنا اينالدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندىقتاردى كونستيتۋتسيا كۇنىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كونستيتۋتسيا كۇنىمەن قۇتتىقتاۋى جاريالاندى.
- قۇرمەتتى وتانداستار! بارشاڭىزدى كونستيتۋتسيا كۇنىمەن قۇتتىقتايمىن! وسىدان 30 جىل بۇرىن وتكەن رەفەرەندۋمدا حالقىمىز اتا زاڭىن قابىلداپ، تاريحي تاڭداۋىن جاسادى. كونستيتۋتسيامىز قازاقستان رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدىگىنىڭ، قازاق مەملەكەتتىلىگىنىڭ بەرىك تۇعىرىنا اينالدى. وندا ۇلتىمىزدىڭ بۇگىنىن جانە بولاشاعىن ايقىندايتىن مىزعىماس قۇندىلىقتار مەن قاعيداتتار ناقتى كورىنىس تاپتى. اتا زاڭ قازاقستاننىڭ بارلىق ازاماتىنىڭ مۇددەسىن ۇلتىنا، دىنىنە قاراماستان بىردەي قورعايتىن الەۋمەتتىك مەملەكەت رەتىندەگى قۇقىقتىق ىرگەتاسىن قالىپتاستىردى. كونستيتۋتسيا قوعامدىق كەلىسىم مەن ىشكى تۇراقتىلىقتىڭ باستى كەپىلى سانالادى. سان ءتۇرلى سالاداعى جەتىستىكتەرگە وسى نەگىزگى زاڭىمىزعا سۇيەنە وتىرىپ قول جەتكىزدىك. ءۇش جىل بۇرىن ەل دامۋىنىڭ جاڭا تاريحي كەزەڭىندەگى مىندەتتەرگە سايكەس، اۋقىمدى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جاسالدى. ونىڭ باستى ناتيجەسى - ساياسي جۇيەنىڭ «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» تۇجىرىمداماسىنىڭ نەگىزىندە جاڭعىرۋى.
كونستيتۋتسيالىق رەفورمادا ادام قۇقىقتارىن قورعاۋعا، زاڭ مەن ءتارتىپ ۇستەمدىگىن ورنىقتىرۋعا باسا ءمان بەرىلدى. اتا زاڭعا الەمدىك تاجىريبەدە بۇرىن- سوڭدى بولماعان، يننوۆاتسيالىق سيپاتتاعى ءبىرقاتار جاڭا ەرەجە ەنگىزىلدى. قازاقستاننىڭ كونستيتۋتسيالىق رەفورماسىنا ۆەنەتسيا كوميسسياسى جانە وزگە دە بەدەلدى حالىقارالىق ۇيىمدار، سونداي-اق شەتەلدىك ساراپشىلار وڭ باعاسىن بەردى. ادىلەتتى، تازا، قۋاتتى ءارى قاۋىپسىز قازاقستان قۇرامىز دەسەك، ازاماتتارىمىز اتا زاڭدى قۇرمەتتەپ، ونىڭ بارلىق ەرەجەسىن مۇلتىكسىز ساقتاۋى كەرەك. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ستراتەگيالىق ماقساتتارىنا ۇلتىمىزدى جۇمىلدىراتىن كونستيتۋتسيامىزدىڭ اياسىندا بارشا ازاماتىمىزدىڭ وتانىمىزدى وركەندەتۋ ءۇشىن جاسامپازدىقپەن ەڭبەك ەتۋىنە بارلىق جاعداي جاسالعان. ەلىمىزدىڭ بارشا ازاماتىنا زور دەنساۋلىق، باق-بەرەكە تىلەيمىن! - دەدى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ق ر كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 -جىلدىعىنا ارنالعان «كونستيتۋتسيا جانە مەملەكەتتىلىك: قۇقىق پەن بولاشاق ديالوگى» اتتى عىلىمي- پراكتيكالىق كونفەرەنتسياسىنا قاتىسىپ، ءسوز سويلەدى.