كونستيتۋتسيا جوباسىندا تۇرعىن ۇيگە قول سۇعىلماۋشىلىق كەپىلدىكتەرى كۇشەيتىلدى - نۇرمۇحانوۆ
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ 28-بابى 1-تارماعىنا سوت شەشىمىنسىز تۇرعىن ۇيدەن ايىرۋعا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار تۇرعىن ۇيدەن شىعارۋعا دا جول بەرىلمەيتىنى تۋرالى تولىقتىرۋ ەنگىزىلەدى.
بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ 12-وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ ايتتى.
- جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى بويىنشا كونستيتۋتسيالىق كوميسسياعا ءتۇرلى ۇسىنىستار كەلىپ جاتىر. ازاماتتار، قوعام قايراتكەرلەرى، قۇقىقتانۋشىلار مەن ۇيىمدار، كوميسسيا مۇشەلەرى جەكەلەگەن ماسەلەلەرگە نازار اۋدارىپ وتىر. ولاردى زەردەلەۋ اياسىندا جوباعا قوسىمشا نورمالار ەنگىزىلدى. ءبىرىنشى، كونستيتۋتسيالىق كوميسسياعا تۇرعىن ۇيگە قول سۇعىلماۋشىلىق كەپىلدىكتەرىن كۇشەيتۋ تۋرالى ۇسىنىستار ءتۇستى. بۇل ماسەلە جايلى كەشە ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى دا ايتتى، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، كوميسسيا مۇشەلەرى بۇل تاقىرىپ بويىنشا زاڭنامانى جانە حالىقارلىق اكتىلەردى مۇقيات زەردەلەدى.
- ادام قۇقىقتارىنىڭ جالپىعا بىردەي دەكلاراتسياسىنىڭ 12-بابىنا سايكەس، «ەشكىم دە ءوز ءۇيىنىڭ قولسۇعىلماۋشىلىعىنا، وزگەلەردىڭ وزبىرلىقپەن نۇقسان كەلتىرۋىنە ۇشىراماۋعا ءتيىس. ءار ادامنىڭ وسىنداي زاڭاسىز ارالاسۋدان نەمەسە نۇقسان كەلتىرۋلەردەن زاڭ ارقىلى قورعالۋعا قۇقىقى بار». قازاقستان راتيفيكاتسيالاعان ازاماتتىق جانە ساياسي قۇقىق تۋرالى پاكتىدە «ءاربىر ادام جەكە جانە وتباسىلىق ومىرىنە وزگەلەردىڭ ءوز بەتىنشە زاڭسىز ارالاسۋىنان، وزبىرلىق جاساپ، باسپاناسىنىڭ قولسۇعىلماۋشىلىعىنا نۇقسان كەلتىرىلۋدەن قورعالۋى ءتيىس» دەلىنگەن، - دەدى كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى ورىنباسارى.
باقىت نۇرمۇحانوۆ كونستيتۋتسيالىق سوت ءوزىنىڭ 2024-جىلعى 19-ساۋىردەگى نورماتيۆتىك قاۋلىسىندا تۇرعىن ءۇي ادامنىڭ جانە ونىڭ وتباسى مۇشەلەرىنىڭ ءومىر ءسۇرۋ كونستيتۋتسيالىق قۇقىعىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن اسا ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ وتكەنىن ەسكە سالدى. ول مۇلىكتىڭ ەرەكشە ءتۇرى رەتىندە كونستيتۋتسيادا ايرىقشا قورعاۋعا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا تۇرعىن ۇيگە قولسۇعىلماۋشىلىق بەكىتىلىپ، ونى تەك سوت ارقىلى قۇقىقتىق قورعاۋعا كەپىلدىك بەرىلەدى. قورىتىندىلاي كەلە، 28-باپتىڭ 1-تارماعىندا سوت شەشىمىنسىز تۇرعىن ۇيدەن ايىرۋعا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار تۇرعىن ۇيدەن شىعارۋعا دا جول بەرىلمەيتىنى تۋرالى تولىقتىرۋ كوزدەلدى، - دەدى باقىت نۇرمۇحانوۆ.
بۇعان دەيىن كونستيتۋتسيالىق كوميسسياعا جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى بويىنشا 10 مىڭنان استام ءوتىنىش تۇسكەنىن جازعان ەدىك.