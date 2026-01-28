كونستيتۋتسيا جوباسىندا «پرەزيدەنت» ءبولىمى تۇجىرىمدامالىق تۇرعىدان قايتا قارالدى
استانا. KAZINFORM - ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى مەن وكىلەتتىكتەرىن رەتتەيتىن جەكە باپ بولادى.
بۇل تۋرالى بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ ءمالىم ەتتى.
- جوبادا «پرەزيدەنت» ءبولىمى تۇجىرىمدامالىق تۇرعىدان قايتا قارالدى. وزگەرىستەردىڭ ءبىر بولىگى پرەزيدەنتكە قاتىستى سايلاۋدى وتكىزۋ جانە انت بەرۋ مەرزىمدەرىن بەكىتەدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ قۇرىلتايمەن، ۇكىمەتپەن جانە باسقا دا مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىلىنا، كادرلىق ماسەلەلەرگە، نورما شىعارماشىلىق فۋنكسيالارىنا قاتىستى وكىلەتتىكتەرىن رەتتەيتىن باپقا ءبىرقاتار تۇزەتۋ جاسالدى، - دەدى باقىت نۇرمۇحانوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل بولىمدە ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى مەن وكىلەتتىكتەرىن رەتتەيتىن جەكە باپ ورنالاستىرىلدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا) ءتورتىنشى وتىرىسى ءوتتى.
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ سايتىندا ادەتتەگىدەي وتىرىستان تىكەلەي ەفير ۇيىمداستىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مەملەكەتتىك رامىزدەر تۋرالى كونستيتۋتسيالىق ەرەجەلەردى جەتىلدىردى.