كونستيتۋتسيا جوباسى ماقۇلدانعان جاعدايدا پارلامەنت وكىلەتتىگىن قاشان توقتاتادى
استانا. KAZINFORM - جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلعان كونستيتۋتسيا جوباسىندا VIII شاقىرىلىمداعى پارلامەنت وكىلەتتىگىن توقتاتىن جانە پرەزيدەنتتىڭ ءبىرقاتار لاۋازىم يەلەرىن قىزمەتكە تاعايىندايتىن مەرزىم ناقتى بەلگىلەنگەن.
ناقتىراق ايتقاندا، رەسپۋبليكالىق باسىلىمداردى جاريالانعان جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ 95-بابىندا 1995-جىلعى 30-تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا سايكەس قالىپتاستىرىلعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پارلامەنتى ءوز وكىلەتتىگىن 2026-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ توقتاتاتىنى جازىلعان. ال كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن كۇننەن باستاپ ءبىر اي ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قۇرىلتاي سايلاۋىن جاريالايدى جانە ول ەكى اي ىشىندە وتكىزىلەدى.
سونىمەن قاتار ءبىرىنشى شاقىرىلعان قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى اشىلعان كۇننەن باستاپ ەكى اي ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قۇرىلتايدىڭ كەلىسىمىمەن ۆيتسە-پرەزيدەنتتى تاعايىندايدى. ال كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى مەن سۋديالارى ءبىرىنشى شاقىرىلعان قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى اشىلعان كۇننەن باستاپ ەكى اي ىشىندە تاعايىندالۋعا ءتيىس.
مۇنان بولەك، 1995-جىلعى 30-تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا سايكەس تاعايىندالعان كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى مەن سۋديالارى كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ جاڭا قۇرامى قالىپتاستىرىلعانعا دەيىن ءوز وكىلەتتىگىن ساقتايدى.
ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ، جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ ءتوراعالارى مەن مۇشەلەرى ءبىرىنشى شاقىرىلعان قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى اشىلعان كۇننەن باستاپ ەكى اي ىشىندە تاعايىندالاتىن بولادى.
1995-جىلعى 30-تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا سايكەس تاعايىندالعان ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ، جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ ءتوراعالارى مەن مۇشەلەرى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ جانە جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ جاڭا قۇرامى قالىپتاستىرىلعانعا دەيىن ءوز وكىلەتتىگىن ساقتايدى.
جوعارعى سوت ءتوراعاسى، ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى، باس پروكۋرور، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى، جوعارعى سوت كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى، ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن كۇننەن باستاپ ەكى اي ىشىندە تاعايىندالماق.
1995-جىلعى 30-تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا سايكەس سايلانعان (تاعايىندالعان) جوعارعى سوتتىڭ، جەرگىلىكتى جانە باسقا دا سوتتىڭ سۋديالارى، ءماسليحات دەپۋتاتتارى، وزگە دە لاۋازىمدى ادامدار ءوز وكىلەتتىكتەرىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى مەن زاڭدارىندا كوزدەلگەن نەگىزدەر بويىنشا وكىلەتتىگى توقتاتىلعانعا دەيىن ساقتايدى.
ايتا كەتەيىك، كەشە مەملەكەت باسشىسى 2026-جىلعى 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.